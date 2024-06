Externí autor 22. 6. 2024 clock 3 minuty

Realita může být často jiná, než jakou jsme si představovali. Tak proč se neschovat do svého vlastního světa fantazie. Představujeme vám největší snílky a mimoňě zvěrokruhu. Tito muži žijí mimo realitu, a okolní svět, včetně vás, je zas tak moc nezajímá.

Jak vypadá takový mimoň? Přiznejme si to na rovinu. Je tak trochu na zabití, protože když se ho na něco ptáte, často vám ani neodpoví, jenom zírá kamsi do daleka a už z výrazu jeho obličeje je jasné, že zabloudil v myšlenkách někam úplně jinam.

Nejčastěji utíkají mimo realitu muži, kteří jsou značně kreativní a mají hodně velkou fantazii, jež jim nabízí to, co v reálném světě nedostávají. A obvykle ti, kteří se narodili v následujících znameních zvěrokruhu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Pokud jde o to, kdo je největším snílkem, první místo spolehlivě vyhrává znamení Ryb. Muži Ryby jsou velcí romantici a taky pořádné citlivky, které téměř rozpláče i zašlápnutý mravenec. Neustále přemýšlejí o různých nápadech a jsou schopni se do svých úvah tak ponořit, že prakticky neví o světě.

S mužem Rybou se neustále pohybujete na hranici reality a fantazie a nikdy nevíte, co je pravda a co už fikce. Dokážou totiž vyfabulovat neuvěřitelné věci. Ve své mysli si přehrávají situace a děje ve stylu co by, kdyby. Pro ně jsou ale natolik skutečné, že jim věří.

Když na něj mluvíte, musíte počítat s tím, že vám také nemusí odpovědět. Ne, že by proti vám něco měl. Jenom se zkrátka ponořil do svých nekonečných plánů a absolutně nevnímal, že s ním potřebujete něco probrat. Měl zkrátka důležitější věci na práci…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnář je inovátor, myslitel, filozof. Ve svých nápadech tak trochu předbíhá dobu. Jeho plány jsou velkolepé, vidí se jako šéf velké IT firmy nebo slavný spisovatel. Jenom nejspíš nezná slova významného novináře a spisovatele Rudyarda Kiplinga, který jednou řekl: „Chceš-li realizovat své sny, probuď se.“

A na tom je hodně pravdy, protože tohle znamení zvěrokruhu rádo přehlíží skutečnost, že úspěch obvykle následuje spoustu dřiny. Mimochodem, jeho fantazírování je i důvod, proč v určitém období tak často střídá ženy. On tvrdí, že to nebyla ta dokonalá, jakou si vysnil, ona, že jenom plácal a nic nedělal, takže se s ním nedalo vydržet.

Vodnář by udělal rozhodně dobře, kdyby více pracoval a méně snil. A víte proč? Protože nápady tohoto vizionářského snílka totiž vlastně nejsou vůbec špatné. Jenom je třeba jim dát nějaký řád a uvést je do reality, což pro Vodnáře bývá ten největší oříšek.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Ač byste to do Blíženců možná na první pohled neřekli, i oni mají sklony ke snění, které ovšem spouští jejich neukojitelná zvědavost a živá představivost. Zajímá je velká spousta věcí, nad kterými rádi lidově řečeno mudrují a jsou schopni se od jedné věci přenést ke druhé, aniž by si toho sami všimli.

Když se jich pak zeptáte, co to dělají, nedokážou se ihned zorientovat, protože ve své hlavě právě probírali něco úplně jiného. Vzhledem k tomu, že v sobě skrývají dvě osobnosti, často sami se sebou vedou dialog, zda mají udělat to, či ono.

Celkem legrační na tom je, že vlastně nikdy nedospějí k žádnému řešení, protože o to tady vlastně ani nejde. Oni si totiž své fantazírování náramně užívají a to jim ke štěstí stačí.

Zdroje: www.fitforfun.de, collective.world