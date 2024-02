Říká se, že každá žena je vlastně čarodějka. Ženy vždy měly zvláštní schopnosti a muži se jich po celou historii lidstva obávali a snažili se je ovládnout. Není divu, některé totiž stojí na temné straně. Které dámy patří podle znamení zvěrokruhu k hodným čarodějnicím, které praktikují bílou magii?

Astrologie zná tři nejhodnější znamení horoskopu, ve kterých se rodí ženy s nadpřirozenými schopnostmi. Jsou to vysoce empatické a senzitivní bytosti a darem intuice. Tyto dámy poznáte ihned, protože jsou velmi charismatické a prozrazují je jejich doplňky.

Většinou nosí magické přívěsky, náramky z kamenů, nebo jejich ruce zdobí spousta prstenů. Zajímají se o bylinky, léčí své blízké, vykládají karty, nebo očišťují domy od duchů. Znáte nějakou takovou dámu? Nebo jste dobrá čarodějnice přímo vy?

VODNÁŘ (21. ledna - 20. února)

Vodnářka ve svém životě neúnavně hledá věci, do kterých by se mohla zapojit. Je to nadšená dobrodružka, která zbožňuje odhalování záhad. Často se ukáže, že její zájmy jsou filozofické nebo duchovní. Miluje čtení a domácí samostudium. Přitahují ji méně prošlapané cesty a často se ocitá na duchovní cestě k osobní transformaci.

Vodnářky jsou otevřeny novým příležitostem a výzvám. Svou cestu začínají zkoumáním starých i nových věcí, což znamená studováním čarodějnictví a pohanství. Možná se nepřipojí ke stádu a nebudou se nikdy účastnit sabatu ani jiných radovánek, ale po určitou dobu budou řemeslo dobře praktikovat. Čarodějnictví je pro tyto ženy narozené ve Vodnáři přirozené jako dýchání.

STŘELEC (23. listopadu – 21. prosince)

Nikdo nikdy pořádně neví, co se odehrává v mysli věčně nepolapitelné, ale okouzlující dámy narozené ve Střelci. No, to, co se děje, je… čarodějnictví. Tito zrozenci jsou tradicionalisté se vším všudy. To vysvětluje fakt, že tato žena vypadá už od pohledu, že je čarodějka. Muži se jí také často bojí, protože je sebevědomá a svéhlavá.

Má vaše kamarádka spíž plnou podivných bylin a ingrediencí spolu s mnoha a mnoha svíčkami? Když k ní jdete na návštěvu všude na poličkách má kameny, krystaly a kyvadla? Pravděpodobně bude narozena ve Střelci, protože tyto ženy čarodějnicemi jednoduše jsou na fulltime. Tohle znamení je samé abrakadabra.

RAK (22. června – 22. července)

Rak je znamení, kterému vládne Měsíc, a ten je v podstatě znamením čarodějnic. Čarodějnice narozené v tomto znamení jsou oddané, dobré a jejich řemeslo je vždy ku prospěchu lidí. Jsou léčitelkami zvěrokruhu a pomáhají každému, kdo o pomoc poprosí. Jakmile se někdo zmíní o zdravotním nebo duševním problému, tato dáma vytahuje kapičky, lektvary a tinktury z bylin.

Zrozenkyně v Raku jsou bylinkářkami, léčitelkami a učitelkami ostatních čarodějek. V jejich přítomnosti se cítíte vyslyšení a v bezpečí. Vzbuzují absolutní důvěru, i když vám zrovna pod jazyk kapou divně zapáchající zelené kapičky. Prostě víte, že to myslí dobře a chce vám pomoci.Čarodějka ve znamení Raka je ta, která žije a umírá jako čarodějka, ať se děje, co se děje.

