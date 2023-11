I když se zdá, že vše již bylo objeveno a prozkoumáno, opak je pravdou. Poklady obrovské hodnoty čekají na své nálezce téměř na každém kroku. Přesvědčil se o tom potápěč ze Sardinie, který v moři u jejího severovýchodního pobřeží, zahlédl kovový plíšek. Jednu z 30 000 starověkých mincí.

Svůj nečekaný objev ohlásil místním úřadům. Hned druhý den se do mělkých vod ponořila speciální jednotka ochrany kulturního dědictví a Carabinieri Underwater Unit of Sardinia, aby provedli základní průzkum. To, co na místě našli, jim vyrazilo dech.

Stačilo rozhrnout vrchní vrstvu béžového písku, aby spatřili hromádku mincí. Kulaté penízky však nebyly jen tak ledajaké. Jednalo se o takzvané „follis“, římské bronzové nebo měděné mince, později používané jako byzantské platidlo, pocházející z doby kolem roku 324 až 340 n. l. Vyrobeny byly v mincovnách po celé Římské říši, s výjimkou Antiochie, Alexandrie a Kartága.

Poklad ze Sardinie

Podle prvotního odhadu, provedeného na základě celkové hmotnosti nálezu, se poklad skládá z 30 000 až 50 000 exemplářů. Jen asi čtyři kousky jsou poškozené. Zbytek mincí je v takovém stavu, jako kdyby byly do písku uloženy teprve nedávno.

Zajímavostí je, že hromádky follis se našly na dvou místech dané oblasti. To naznačuje, že by mohly pocházet z potopeného vraku. Jeho existenci poodhaluje morfologie mořského dna. Tuto teorii však bude nutné potvrdit dalším výzkumem.

„Poklad, pohřbený ve vodách Sardinie, představuje jeden z nejvýznamnějších numismatických objevů posledních let,” řekl archeolog Luigi La Rocca. „Zdůrazňuje bohatství a význam mořských hlubin, které stále skrývají stopy po našich předcích.”

Skryté mince

Podle odborníků by se nečekaný nález mohl pyšnit přídomkem „objev století”. Mincí je totiž mnohem víc, než těch, jež byly vykopány v roce 2013 ve Spojeném království v Seatonu.

Nyní čeká numismatiky dlouhá práce. Restaurátorské a konzervátorské operace ale pomohou prohloubit znalosti nejen o samotných follis, ale také o místě, kde byly po staletí uchovány. Zbývá totiž odpovědět na otázku: Co vedlo k jejich pohřbení?

