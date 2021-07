Jak vědci vysvětlují vzpomínky na minulé životy? Co se podle nich děje po smrti?

Kam se vydáme po smrti? Ani vědci to netuší.

Zatímco lidský život dnešní vědci dokážou do detailů popsat od samého počátku až do posledního momentu, smrt se jim dosud rozluštit nepodařilo. Záhada je to děsivá, ale nadmíru přitažlivá. Dokud se neprokáže opak, zůstane tu naděje, že smrtí naše bytí nekončí. Co když vědomí jen přejde do nové schránky, podobně jako když nahrajete operační systém do zbrusu nového počítače?