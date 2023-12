Externí autor 8. 12. 2023 clock 3 minuty video

Není snad nikdo, kdo by si nepamatoval Mirečka, studenta medicíny z filmů o Básnících. Brilantně jej kdysi ztvárnil neherec Joseph Dielle, pro kterého šlo o první a zároveň poslední roli. Co se s ním stalo po natáčení a jak dnes žije?

Joseph Dielle se narodil v Konžské republice do početné rodiny. Má celkem 19 sourozenců. Po studiích se začal věnovat režii a scenáristice a pracoval pro místní televizní stanici. Právě tam si jej všiml tehdejší československý velvyslanec a nabídl mu studijní pobyt v Praze, kde Joseph v letech 1982-1984 studoval režii na FAMU. Během školních let přišla nečekaná herecká příležitost.

Zdroj: Youtube

Diváci si ho zamilovali

Josephův život v Československu získal nový rozměr, když režisér Dušan Klein hledal pro svůj film Jak básníci přicházejí o iluze zahraničního studenta medicíny. Joseph se zúčastnil castingu a byl vybrán do role Numiry Cassa Thombe alias Mirečka. Se svou lámanou češtinou a neodolatelným úsměvem si rychle získal srdce českých diváků. Roli si pak ještě jednou zopakoval v pokračování s názvem Jak básníkům chutná život.

Z Prahy zpět do Konga

Po skončení studií a natáčení se Joseph vrátil do Konga, konkrétně do města Pointe-Noire. Zde založil a vedl úspěšnou komerční televizní společnost DVS plus. V manželství s Josefínou, kterou znal ještě před cestou do Československa, vybudoval rodinný domov a společně vychovávali pět dětí.

Válka v Kongu

Velká africká válka, druhý nejkrvavější konflikt od druhé světové války, zasáhla i Josephův život. Během války přišel o práci a jeho dům byl vykraden. Tento tragický okamžik pro něj znamenal ztrátu nejen materiálního majetku, ale i profesní pozice a sociální stability.

Boj o přežití

V současné době žije Joseph Dielle ve městě Dolisie v extrémně skromných podmínkách. Po válce se mu nepodařilo obnovit chod své televize, což mu zakázal prezident Konga. Joseph, kdysi slavný Mireček z českých filmů o Básníkách, nyní přežívá v nedobrovolném důchodu, daleko od své dávné slávy.

Vzpomínky na Básníky

I přes tyto náročné životní peripetie si Joseph Dielle uchovává vzpomínky na svůj pobyt v Praze a na natáčení filmu. Vzpomínky jsou zároveň prakticky tím jediným, co mu z jeho studií a natáčení v Československu zůstalo. Jak před časem Joseph prozradil v rozhovoru pro Blesk, nemá ani jak se na svůj herecký výkon podívat a připomenout si jej. „Přišel jsem o všechno – vyrabovali nám dům, ukradli i můj diplom z FAMU. Zůstalo mi jen pár fotek a kožená brašna od Bati. Nemám dokonce ani videokazetu s filmem,” prozradil smutně Joseph.

Zdroje: lifee.cz, csfd.cz, blesk.cz