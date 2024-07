Pamatujete na afrického studenta Mirečka z filmové série Básníci? U nás je populární dodnes, on si však filmovou slávu vůbec neužil. Život mu připravil nelehký osud...

Jak se vlastně Joseph Dielle z Konžské republiky ocitl na filmovém plátně v československém filmu? Náš velvyslanec v Kongu si ho všiml v místní televizi, kde Jospeh pracoval jako novinář a nabídl mu studium v Praze. Joseph souhlasil a od roku 1982 studoval na pražské FAMU režii. Když pak sháněl Dušan Klein zahraničního studenta medicíny, vyhrál casting a roli Numira Cassa Tomby z Bujumbury.

Připomeňte si Josepha Dielleho ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze (YouTube, kanál Kurič):

Zdroj: Youtube

Joseph Dielle nás ve filmech Jak básníkům chutná život a Jak básníci přicházejí o iluze okouzlil svou lámanou češtinou. Po dokončení natáčení a studií se Joseph vrátil do rodného Konga, konkrétně do velkoměsta Pointe-Noire. Zde založil komerční televizní společnost DVS plus a stal se jejím ředitelem. Díky pořadům zahraniční produkce se televizi dařilo a „Mireček“ si vydělával slušné peníze. S manželkou Josefínou, kterou znal ještě před odjezdem do Československa, si zařídili krásný a moderní domov. Měli spolu pět dětí.



Česky zapomněl

Asi po dvaceti letech se ho českým novnářů podařilo v Kongu vypátrat a navštívit. Mluvit česky už zapomněl, pamatoval si jen pár slovíček a to, že je v bývalém Československu stále populární ho velmi překvapilo. Z natáčení mu zbylo jen pár fotografií a taška od Bati, kterou si přivezl z Prahy. Jeho manželka a děti o jeho slávě neměly ani ponětí.

Život jde dál

Josephův úspěšný život však zničila Velká africká válka, známá také jako Druhá válka v Kongu (1998–2003), druhý nejkrvavější konflikt od druhé světové války. Miliony lidí přišly o život, především civilisté. Joseph přišel o práci a jeho dům byl vyrabován ozbrojenci. Kvůli politickým důvodům nemohl obnovit svou televizi, ocitl se na dně a žil v nuzných podmínkách. Díky své ženě, dětem a vnoučatům však všechno zvládl a žije dál. „Taky bych strašně rád jel znovu k vám. Ale jen se ženou. Třeba na karlovarský festival,“ svěřil se rozhovoru pro iDnes.cz.

Zdroje: www.idnes.cz, cs.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.youtube.com