Co dnes dělá Mirek Topolánek: Z politika moderátorem s vlastní zábavní show

"Sebevražedný optimista, občasný glosátor a nově prý taky moderátor." Tak sám sebe nazývá politik a bývalý předseda vlády České republiky, Mirek Topolánek, který rovněž kandidoval na českého prezidenta a dokonce se umístil na šestém místě.

Je jasné, že politika je pro profesi obor nevděčný. Pokud se člověk dostane přímo k vládnutí, dostává se mezi mlýnské kameny. Nemá ho ráda veřejnost ani kolegové. Až postupem času dokáží hlavně občané ocenit lídry, kteří měli alespoň úsměv na tváří. Možná je jím i Topolánek, který se stal tváří ODS, pomohl ji držet se na vrcholu a jako své heslo do prezidentské volební kampaně si zvolil "Ani vítač, ani kývač."

Nikdo není čistý jako lilie. Ani legendárnímu "Topolovi" se skandály nevyhnuly. Byl jím například neformální rozhovor pro gay magazín LUI, v němž podle českých médií urazil Židy a homosexuály výrokem "Gusta Slamečka, když jde opravdu do tuhého, tak jako ministr, mám pocit, že uhne, jo. A to ten Fischer prostě je Žid, není to gay a ten uhne ještě dřív." Korunu pak tomu nasadil, když se snažil definovat gaye pěti slovy. Expermiér se tomu ale chtěl vyhnout a řekl, že když je někdo homosexuál, nedefinujete to jeho povahu: "Že je někdo Žid ale už asi teda ano…"

Dalším skandálem, kde se spojily peníze a ekologie, a díky tomu šla oblíbenost politika s tváří Mirka Dušína, "do kytek", byla Toskánská aféra. Snad každý si vzpomíná na Topolánkovy fotky v bazénu u Berlusconiho vily, kde se setkali politici s vlivnými podnikateli krátce po schválení kontroverzního zákona o povolení vypouštění skleníkových plynů společností ČEZ. Někdejší ředitel ČEZu tam totiž s Topolánkem vesele popíjel. (Zdroj: www.cs.wikipedia.org)

Jednou politikem, navždy politikem. To platí u většiny, kteří se o dění v České republice nejen zajímají, ale doslova ho vytvářejí. Možná proto je nyní Topolánek aktivní na sociálních sítích a glosuje ve své vlastní show s názvem Topol show s podtitulem "Jediný expremiér, který se toho fakt nebojí. Mirek Topolánek sundal rukavice a pravidelně servíruje ostrou glosu uplynulého týdne." V show hladí psa, zpívá a pomlouvá své kolegy: "Miloš utěšeně jeví známky rozpadu těla i osobnosti…" konstatuje ve svém posledním vánočním pořadu a na tváři se mu nemihne žádná známka emocí. (Zdroj: www.www.info.cz/video, Topol show)

Ani na Twitteru si nebere servítky a v povolených 280 znacích předkládá své názory na články, jež řeší aktuální témata. (www.twitter.com/MirekTopolanek) A je úspěšný. Sleduje ho téměř 50 tisíc lidí a na Facebooku přes 30,5 tisíce nadšenců. Čtyřiašedesátiletý bývalý politik, člen představenstva pro přepravce plynu a předseda dozorčí rady Elektrárny Opatovice se tedy rozhodně nenudí.