Moderátorka Mirka Čejková, známá z televizních obrazovek, prošla výrazným životním vývojem po svém odchodu ze světa médií. Dnes jí je jednašedesát a vypadá stále skvěle.

Svoji televizní kariéru zahájila Mirka Čejková hned po revoluci v ČST, kde strávila celkem 20 let za zpravodajským pultem. Přestože to byla pro ni doba plná svobody slova a odpovědné novinařiny, nakonec odešla do komerčních televizí, včetně Novy a Primy.

Londýnské studium komunikace

„Měla jsem tu práci ráda, ale to byla ještě jiná doba, začínala jsem hned po revoluci v ČST. Zrovna jsme si začali užívat svobodu slova, byli jsme zodpovědní, dodržovali novinářskou etiku, nesměšovali komentáře a zpravodajství, zprávy se ověřovaly a zdrojovaly,“ vzpomíná Čejková na svou novinářskou éru.

Po nečekaném odchodu v roce 2009 se rozhodla obrátit svůj život jiným směrem. Odjela do Londýna studovat komunikaci a koučování. Její zájem o komunikaci byl ovlivněn postižením její dcery, což ji vedlo k hlubšímu pochopení funkce mozku a psychologie komunikace.

„Zajímala mne komunikace jako funkce mozku. To kvůli postižení mojí dcery. U toho jsem si uvědomila, že to všechno je mnohem složitější, a studovala jsem dál,“ sdílí své pohnutky Čejková. Dnes pracuje jako osobní koučka, pomáhající klientům porozumět psychologii komunikace a zlepšit se v ní.

Další výzvy a vše pro rodinu

Ale Mirka nezůstala jenom u toho. S kolegy se zapojila do oblasti pokročilých technologií a vyvíjí řešení ve virtuální a rozšířené realitě. „Nová zkušenost, nová výzva, to mě baví,“ říká o svém novém směřování.

I přes své osobní a profesní úspěchy, hlídá si Čejková soukromí ohledně svých potomků. „Moje děti miluju, prožili jsme společně vzestupy a pády mého života, právě proto respektuju, že si chtějí hlídat svoje soukromí. Já jen můžu říct, že mám radost, když jsou šťastné. A to snad jsou,“ sdílí s úctou ke svým dětem.

Svým pohledem na život a aktivním zapojením do různých oblastí se Mirka Čejková stále drží na výsluní. I po šedesátce vypadá skvěle a ukazuje, že věk není překážkou pro nové výzvy a osobní rozvoj. Její neuvolněný přístup a optimismus jsou inspirací pro všechny, kteří hledají nový smysl a radost ve změnách životních etap.

