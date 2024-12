Externí autor 15. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Moderátorka Mirka Čejková kdysi byla hvězdou Novy. Dnes je maminka tří dětí a po šedesátce vypadá naprosto neuvěřitelně. Víte, co tato sympatická dáma dělá dnes a jak vzpomíná na doby své největší slávy?

Mirka Čejková byla vynikající moderátorkou zpravodajství a působila nejen na Nově, ale také v České televizi i na Primě. Za svou práci byla také několikrát oceněna cenou TýTý.

Po více než dvaceti letech se ale rozhodla, že je čas se posunout dál a z médií odešla, což rozhodně nepotěšilo její fanoušky. Přišel čas, kdy se začala zajímat o politiku – dokonce kandidovala do Senátu. Nakonec si ale uvědomila, že toto prostředí není nic pro ni.

Čím se tato sympatická brunetka živí dnes? Začal ji zajímat svět neurolingvistiky, neuroekonomiky a komunikačních modelů a nakonec se stala osobní koučkou.

Třikrát se vdávala

Odkoučovala už více než 3500 hodinam a působí také jako konzultantka pro firemní management. Specializuje se při tom zejména na ženy, které potřebují trochu povzbudit a najít v životě nový směr.

Co se osobního života týká, má Mirka Čejková tři děti, z nichž jedno se potýká s mentálním handicapem, a proto je stále v její péči, přestože už je dospělé. Sama někdejší moderátorka přiznává, že to bylo jednou z hlavních motivací, proč se začala zajímat o to, jak funguje lidský mozek.

V průběhu života byla Mirka Čejková třikrát vdaná. Ani jedno manželství jí ale bohužel nevyšlo.

Druhý manžel jí dluží miliony

Jejím prvním mužem byl Tomáš Všetečka, se kterým má právě zmiňovanou nemocnou dceru Petru. Dvojice se nakonec rozešla, dodnes ale mají dobré vztahy a na jeho adresu nemůže Čejková podle svého názoru říct cokoliv špatného.

V případě jejího druhého manžela, profesionálního golfisty Alexe Čejky, to ale už tak růžové nebylo. Nejprve to byla láska jako trám a páru se narodili dva synové Alexander a Felix. Poté si ale moderátorčin manžel měl najít mladší milenku a manželství se tak rozpadlo.

Následoval pochopitelně rozvodový soud, který nebyl zrovna poklidný. Čejkovi bylo vyměřeno astronomické výživné ve výši 270 tisíc korun měsíčně, které mělo být použito především na úhradu školného obou synů. Své závazky ale neplatil, a tak se dluh vyšplhal do výše desítek milionů korun.

Dnes už ví, proč jí manželství nevyšlo

Ani třetí manžel nebyl bohužel šťastnou volbou. V roce 2005 se totiž Mirka Čejková provdala za podnikatele Marka Víta. Na celé záležitosti bylo pikantní mimo jiné to, že k veselce došlo za mřížemi. V tu dobu byl totiž Vít zrovna ve výkonu trestu kvůli podvodům.

V roce 2011 se s ním ale Mirka Čejková rozvedla. Následující období pro ni bylo psychicky velice náročné a nějakou dobu jí tak trvalo, než se z něj vzpamatovala.

„Dnes samozřejmě umím rozpitvat celý ten příběh. Chápu, proč se to stalo, vzala jsem si z toho, co bylo třeba. Předně jsem pochopila, kam až vás může dovést, když sami pro sebe ztratíte cenu a necháte si líbit věci, které by si k vám v jiné situaci nikdo nedovolil,” zavzpomínala na nešťastné manželství pro iDnes.cz.

Za to, že na svůj bývalý vztah má dnes již zdravý náhled, vděčí prý právě koučování. „Mimo jiné jsem se naučila detekovat psychopaty. V mocenských strukturách a v politice obecně je jich zvýšené procento,” uvedla Mirka Čejková.

Zdroje: Prima Ženy , Kafe.cz , iDnes.cz