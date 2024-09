Externí autor 11. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Mirka Čejková (62) ve své době patřila k nejúspěšnějším a nejoblíbenějším tvářím televize Nova. Zdatná moderátorka má na svém kontě tři děti a s klidem dokáže přiznat, že na muže neměla tak úplně štěstí. Co dnes dělá?

Mirku Čejkovou jako moderátorku diváci doslova milovali. Proto je pochopitelné, že její odchod z televizních obrazovek po patnácti letech nesli velmi těžce. Moderátorka se ale nutně potřebovala posunout dál. I přesto, že na televizních obrazovkách působila vždy mile a uvolněně, tak v soukromí zažívala velké pády.

Nic ji ale nesrazilo na kolena natolik, aby se nedokázala znovu zvednout. Svým optimismem a klidným výrazem si získala srdce milionu lidí. To také koneckonců dokazovalo množství prestižních cen TýTý, která za léta na televizní obrazovce získala.

Z profesního hlediska si prošla lecčím. Byla hvězdou nejsledovanější televize Nova, působila v České televizi nebo na Primě. Pokusila se zabrousit i do politiky a kandidovala do Senátu. Nakonec zjistila, že to není nic pro ni. Mirka Čejková je třikrát rozvedená a má tři děti. V osobním životě zažila pocity štěstí, ale i naprostého zklamání.

Opilá doktorka při porodu

Mirka Čejková je maminkou tří dětí, z nichž jedno je postižené. Moderátorka ovšem nemá nejmenší problém se o tomto tématu bavit. Její dcera Petra je dospělá, ale neustále potřebuje péči. K mentálnímu postižení došlo kvůli nezodpovědnému chování lékařky. „Opilá doktorka při porodu," uvedla pro Blesk Ženy před časem.

O otci Petry moderátorka mluví jen v superlativech. „Fajn chlap a opravdu bezva otec,“ řekla i přesto, že se nakonec s Tomášem Všetečkou rozvedla. Následně si vzala za manžela profesionálního golfistu Alexe Čejku. Mirka se skutečně zamilovala, ale jejich manželství skončilo rozvodem poté, co si měl Čejka najít mladší milenku.

S úspěšným golfistou má dva syny Alexandera a Felixe. Jejich rozvod byl bouřlivý a plný nenávisti. V roce 2005 soud rozhodl, že Čejka musí své exmanželce a synům platit měsíční výživné ve výší 270 tisíc korun. Bohužel Alex Čejka výživné neplatil a jeho dluh se vyšplhal do astronomických výšek.

Třetím manželem moderátorky byl podvodník Marek Vít, kterého si vzala v době, kdy si odpykával trest ve vězení. Po rozvodu s Čejkou byla naprosto zlomená a brala prášky na úzkosti. Po letech už moc dobře ví, že měla sníženou schopnost dobrého úsudku. Život po boku Marka Víta má dle vlastních slov celý v mlze.

„Dnes samozřejmě umím rozpitvat celý ten příběh. Chápu, proč se to stalo, vzala jsem si z toho, co bylo třeba. Předně jsem pochopila, kam až vás může dovést, když sami pro sebe ztratíte cenu a necháte si líbit věci, které by si k vám v jiné situaci nikdo nedovolil,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.cz.

Co dnes dělá Mirka Čejková?

Mirka Čejková se v současné době těší hlavně ze všech svých tří dětí. Radost jí dělá syn Felix, který má zaděláno na slibnou fotbalovou kariéru. Za to Mirka pověsila kariéru moderátorky na hřebík a dnes se věnuje převážně poradenství v oblasti psychologie a komunikace.

Do své práce se i v pokročilejším věku nebojí zapojovat nejmodernější techniku. Důvodem, proč Mirka zcela změnila obor, bylo postižení její milované dcery Petry. Čejková se chtěla zkrátka zaměřit na pochopení lidského myšlení. Mirka se do toho pustila opravdu po hlavě. Začala studovat neurolingvistiku, neuroekonomiku a komunikační modely.

Jakmile dostudovala, začala Mirka Čejková koučovat. V současné době je velmi uznávanou konzultantkou pro firemní management, odbornicí na média a koučem osobního rozvoje. Prahu má nadevše ráda, ale stejně tak přírodu, kam ráda utíká dobít si baterky.

Zdroje: Prima Ženy, Vlasta.cz