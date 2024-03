Jasmína Maurerová 20. 3. 2024 9:46 clock 4 minuty gallery

Tento oblíbený zpěvák sklízel úspěch jak v Česku, tak na Slovensku. Jeho předčasný odchod zasáhl tedy hned dva národy. Fanoušci truchlili pro ztrátu obrovského talentu, umělec plánoval spoustu věcí. To mu ale bohužel překazil opakovaný zápal plic, který se mu stal osudným.

Příčina jeho smrti byla velkým tématem, média spekulovala, co předčasně ukončilo život talentovaného zpěváka. Nejprve se uvádělo, že by to mohl být v tu dobu celý svět pohlcující koronavirus, nicméně jeho manželka tento fakt záhy vyvrátila. Zpěvák už v předchozích letech totiž trpěl opakovanými návraty zápalu plic.

„Přátelé, dostihl mě nějaký zákeřný bacil a skončil jsem na infuzích,“ objevilo se na jeho Instagramu 14. října roku 2021, kde byla fotografie z nemocnice. Zároveň poprosil své fanoušky, aby mu posílali energii, protože ji bude hodně potřebovat.

Zanedlouho se měl konat i jeho plánovaný koncert v pražské Lucerně, kde zpěvák chtěl oslavit své devětašedesáté narozeniny. Ani to bohužel nevyšlo a událost byla zrušena. Zápaly plic legendu české i slovenské hudební scény trápily opakovaně. V roce 2017 ho nemoc dostihla v Londýně a musel kvůli tomu zrušit účast na festivalu.

Poslední album stihl dokončit

„Manžel má zánět horních cest dýchacích a preventivně mu byla nasazena antibiotika, jenže s těmi nesmí na slunce. Moc ho mrzí, že nemůže vystoupit, ale zakázal to lékař,“ uvedla tehdy pro deník Blesk jeho manželka Kateřina. Zpěváka tehdy domů museli ve vážném stavu privátně přepravit letecky.

Zpěvák měl ještě velké plány, dokonce připravoval vydání reedice Modrýho alba, které obsahuje nahrávky z roku 2000. „Před dvaceti lety jsem vydal Modrý album, na kterém je i píseň Čo bolí, to prebolí. Nyní vychází v reedici a Šimon Šafránek (režisér, se kterým zpěvák spolupracoval na dokumentárním filmu) k němu opět točí film. Spolupráce se Šimonem tak pokračuje,“ svěřil se umělec v rozhovoru pro web iReport.

Ani koronavirová pandemie jej neodradila od optimistické nálady, že zase bude dobře. „Vždy říkám, že si rád zahraju, jen mě musí pustit do studia. Chci točit nové skladby. Teď se mi to tolik nedařilo, protože všechna vystoupení chtěli pořadatelé stihnout, dokud se dají dělat venku. Pak je však horizont, kdy nikdo neví, jak to bude,“ byl trochu skeptický, ale rozhodně se nevzdával myšlenek na další koncertování.

Ještě, než se odebral na onen svět, měl rozpracované nové album. Jeho fanoušci se tak po nečekaném odchodu obávali, zda vůbec deska spatří světlo světa. To se ale povedlo, a to hlavně díky umělcovu synovi Davidovi. „Už je tam víc než jedno album. Je ale třeba ještě dorovnat a dopsat texty,“ prozradil tehdy v podcastu webu headliner.cz.

V oblíbenosti porazil i Karla Gotta

Asi tušíte, o které legendě hudební scény je řeč. Miroslav Žbirka zemřel 10. listopadu 2021 v Praze.

Z jeho smrti byli smutní i mnozí jeho kolegové z branže. „Meky byl mladý, 69 let pro mě není žádné stáří u tak vitálního člověka. Ani ne před dvěma měsíci jsme spolu natáčeli v rámci jeho pořadu a zpíval s námi písničku Katrin. Zpíval ji s tak mladistvým elánem, s žádným náznakem jakéhokoliv stáří nebo něčeho takového, že je pro mě těžké uvěřit tomu a přijmout fakt, že už není mezi námi,“ zavzpomínal na legendárního umělce český zpěvák a frontman skupiny Monkey Business Matěj Ruppert.

Meky Žbirka měl tatínka Slováka a maminku Britku. Po působení v pár skupinách se vydal na sólovou dráhu, která byla více než úspěšná a také velmi plodná. Mezi jeho největší hity patří Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to prebolí, Balada o poľných vtákoch nebo Len s ňou. Jeho talent byl natolik velký, že dokázal porazit v anketě Zlatý slavík i mistra mistrů Karla Gotta. To se jako jinému podařilo jen Waldemaru Matuškovi.

Zdroje: ireport.cz, blesk.cz, cnn.iprima.cz, headliner.cz