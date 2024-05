Sympatický herec sice nikdy nebyl klasický krasavec, ale ženy kolem něj vždy kroužily. Údajně měl i několik milenek zároveň. Byl skutečně takový Casanova? Právě slaví se svou ženou výročí. Komu patří jeho srdce?

V době největší slávy na přelomu 70. a 80. let musel herec fanynky doslova odhánět. Život mu změnil jeden večírek u kamaráda, kde potkal svou osudovou lásku. Která dáma získala jeho srdce?

Osudový večírek

Osud zamíchal kartami slavného umělce v roce 1977, kdy ho kamarád pozval na svůj soukromý večírek. Miroslav tehdy odmítl, protože měl jiné plány, ale nakonec se na večírek přece jen dostavil.

Pohledná Zuzana tam tehdy byla se svým současným přítelem. Neměla tušení, že mladý sympaťák, který dorazil do společnosti až mnohem později, je slavný herec.

Byl velmi zábavný, hrál na kytaru a zpíval. Půvabná dívka nebyla jediná, komu se líbil. Když se chystal pár odejít, odskočil si rychle přítel Zuzky pro bundu.

Tohoto osudového momentu využil herec. Neuplynula ani minuta a domluvil si s ní hned na druhý den rande.

Ve tři u Slavie

Schůzku si spolu domluvili na následující den ve tři hodiny odpoledne u Slavie. Půvabná kráska, tehdy ještě brunetka, neměla stále ponětí, kdo usměvavý Mirek vlastně je.

Herec to později okomentoval jako věc, která ho nejdřív zmátla, ale zároveň ho to zaujalo, protože neznal mnoho dívek, které by netušily, že je herec.

Slovo dalo slovo a sympatie přerostly ve velkou lásku. Zuzana a Miroslav spolu začali chodit. Zamilovaný pár měl po půl roce veselku.

Za dva roky se jim narodil syn Tomáš, který se po dvanácti letech dočkal malého bratříčka Martina. Ten se potatil a dal se také na uměleckou dráhu.

Zkouška vztahu

Vztah s veřejně známou osobností není nikdy lehký. Obyčejní smrtelníci, kteří jsou jejich partnery, musí skousnout spousty věcí.

Ani Zuzana to neměla s manželem jednoduché. Vybrala si totiž muže, který je hodně časově vytížen. Buď je v divadle, na natáčení, nebo na zájezdu.

Nemyslete si, ale že by paní Donutilová seděla smutně sama doma. Věnuje se pohostinství a zrealizovala si sen o vlastní kavárně. „Vymyslela si to, přitom s tím nikdy nepřišla do styku, a zrealizovala to. Je prostě úžasná. Obdivuji na ní to, že je velmi tolerantní, velmi inteligentní a velmi cílevědomá. Která žena si dokáže splnit svůj životní úkol, své životní poslání, tak jako má žena. Myslím, že musí být šťastná,“ rozněžnil se Miroslav Donutil a vzdal poklonu své životní lásce.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.prahain.cz