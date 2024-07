Miroslav Donutil patří k nejpopulárnějším hercům současnosti. Jeho obsazení do role je zárukou úspěchu filmu. V únoru oslavil tento třebíčský rodák 73. Narozeniny. Věděli jste ale, jaký fešák byl v mládí? Ukážeme vám retro fotky, které vás udiví i rozesmějí.

Když se ohlédneme za počátky kariéry Miroslava Donutila, mnohým z vás možná uniklo, že tento český herec byl jako mladík nejen talentovaný, ale byl to i opravdový fešák.

Podívejme se společně v kostce na jeho život a na závěr objevme i jeho mladickou tvář díky starým fotkám.

Začátky a spojení s divadlem a s Brnem

Miroslav Donutil je dnes skutečnou ikonou českého herectví. Začínal jako mladík plný elánu a ten mu vlastně zůstal dodnes. Jeho charisma, humor a vtip, které dnes známe z filmů a divadelních představení, byly zřejmé už i na jeho prvních, černobílých snímcích.

Miroslav Donutil, rodák z Třebíče, se již od mládí pohyboval ve světě divadla. Vyrůstal v umělecky založené rodině. Oba rodiče měli k divadlu blízko a zanedlouho se i mladý Miroslav nechal jejich vášní zcela pohltit.

Původně se měl stát novinářem, ale protože propadl z francouzštiny a divadlu mu učarovalo daleko více, rozhodl se nakonec jinak. Navíc se rodina záhy přestěhovala do Brna.

Bylo to právě Brno, kde Donutil poprvé okusil kouzlo divadelních prken. A od té doby je jeho jméno s Brnem často spojováno. Vlastně i s celou Moravou: „Celá naše rodina se zde od samého počátku pohybuje, počínaje babičkama, dědečkama i tatínkem a maminkou. Já jsem se narodil v Třebíči, pak jsme šli do Tišnova, z Tišnova do Vyškova, z Vyškova do Znojma, ze Znojma do Brna. Pořád jen Morava. S krajem jsem spjatý od narození.“

Když se dostal na JAMU, bylo jasné, že jeho osud bude úzce spojen s divadlem. Studia herectví byla jen formálním potvrzením jeho přirozeného talentu. S divadlem Husa na provázku, kam vstoupil v roce 1973, spojil Donutil první významné okamžiky své kariéry. Právě tam pod vedením uznávaných režisérů vytvořil desítky zapamatovatelných rolí.

Zlom: Balada pro banditu

Jeho první velká filmová role přišla s filmem Balada pro banditu v roce 1978. Ačkoliv tento muzikál nezískal ve své době zaslouženou pozornost, Donutil lidi přesvědčil. Podívejme se na ukázku:

Zdroj: Youtube

A faktem je, že dnes je velmi oblíbený i tento muzikál, který se dočkal slavného filmového zpracování.

I přes Donutilův úspěch se mu překvapivě nabídky nehrnuly…

Devadesátá léta však přinesla zásadní obrat v jeho kariéře. Angažmá v Národním divadle představovalo nejen změnu prostředí, ale i možnost ukázat svůj talent širšímu publiku. Mnohé z jeho nejlepších rolí z této doby jsou dodnes reprízovány a ceněny.

Popularita a naprostý „top“

I v televizi a filmu si Donutil postupně vybudoval postavení uznávaného a oblíbeného herce. Jeho role jsou většinou komediální, ale dokáže zahrát prakticky cokoli.

Donutilova filmová kariéra nabrala obrátky v 90. letech, kdy se objevil v řadě postav. Stal se nezapomenutelným poručíkem Troníkem v Černých baronech, elegánem v černém plášti jako advokát Ulrich ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag, a jeho major Šebek z Pelíšků dokonale vystihoval osobnost zarputilého komunisty a autoritářského otce.

Pro svůj herecký rozsah si zahrál i v psychologicky náročnějších rolích, jako byl frustracemi trpící herec ve filmu Nuda v Brně nebo farář v Oscarem oceněných Želarech.

Zkrátka dnes je jedním z nejoblíbenějších herců českého filmu.

Donutilův příspěvek českému herectví se neomezuje jen na jeho práci před kamerou či na jevišti. Jeho hlas a příběhy obohatily i svět rozhlasu a dabingu. Ačkoliv je dnes Miroslav Donutil umělcem na volné noze, jeho umění české publikum miluje. K jeho posledním představením patří i role ve hře Amadeus, kde hraje po boku svého syna Martina.

Jeho soukromý život je také spokojený. Je šťastně ženatý, má dvě děti a je dokonce i spolumajitelem kavárny Platýz na Národní třídě v Praze. Velmi rád cestuje, jak nám ukazuje i v televizi a vypráví na rozhlasových vlnách.

A teď ž se podívejme, jak vypadal na začátku své kariéry. Poznali byste ho? To byl ale fešák, že?

Zdroje: www.csfd.cz, www.lidovky.cz, hradec.rozhlas.cz