Externí autor 3. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Miroslav Donutil může být na svého syna po právu pyšný. Martin se vydal v jeho šlépějích. Je z něj velmi úspěšný herec. V posledních týdnech je dokonce můžete vidět v novém seriálu Záhadné případy společně. Martin v sobě podobu na známého otce rozhodně nezapře.

Miroslav i Martin Donutilovi jsou hojně obsazovanými herci. Není se tak čemu divit, že se před kamerou setkali už poněkolikáté. Setkali se například v seriálu Dáma a Král. Martin měl také angažmá ve stejném divadle jako jeho otec, a to konkrétně v Divadle Husa na provázku v Brně.

Tyto dva muže pojí i vizuální podoba. Martin ještě v období puberty nosil brýle a dlouho působil velmi mladým dojmem. Nyní je z něj urostlý a charismatický muž. Je na svého otce opravdu hodně podobný. Podívejte se do galerie a přesvědčte se sami.

Rodinná práce

V novém seriálu TV Nova hrají téměř celá rodina. Vidět můžete dohromady Miroslava Donutila a jeho syna Martina s manželkou Sárou.

„Když mi produkce řekla, že budeme hrát v seriálu Záhadné případy všichni dohromady, byl jsem nadšený, protože jinak spolu netrávíme tolik času. Když byl Martin malý, hodně jsem hrál a byl na place a neměl jsem na něj tolik času. Teď si toho času nesmírně vážím,“ přiznal otevřeně Miroslav Donutil.

„Mám dva syny a jeden z nich tady se mnou hraje. Je krásné, že zatímco jeho manželka hraje v seriálu moji dceru, tak on hraje jejího nápadníka. Což se tedy potvrdilo i ve skutečnosti,“ nemohl si rodinnou práci vynachválit pro AHA!

Herectví v genech

Miroslav Donutil patří mezi naše nejvýznamnější herce. Při pohledu na jeho syna Martina je jasné, že talent má rozhodně po něm. Slavný otec svému synovi toto řemeslo původně rozmlouval.

„Jsem rád, i když zpočátku to tak nevypadalo, vždycky říká, že jsem protestoval. Já jsem ale protestoval pouze proti tomu, aby šel studovat konzervatoř. Já jsem chtěl, aby prvně vystudoval střední školu a potom se rozhodl, protože vím, jak je to těžké po absolvování 9. ročníku školy, se rozhodnout. Neposlechl, šel na konzervatoř, tu úplně ale nedokončil a šel na angažmá do divadla Husy na provázku,“ přiblížil herecké začátky syna Martina pro Expres.

Martin si vztah se svým otcem nemůže vynachválit. „Je to moc dobrý táta a rozhodně nikdy nebyl přísný. Z mámina vyprávění vím, že už jako malý jsem prohlašoval, že bych chtěl dělat totéž co tatínek – bavit lidi. Strašně se mi totiž líbilo, jak táta něco řekl a všichni v publiku se začali hrozně smát. Teď jsme doma jeden druhému i kritikem, což je hodně cenné. První testovací publikum je u nás v kuchyni,“ prozradil.

Prvorozený syn

Mimo syna Martina, který se vydal v jeho šlépějích, má Donutil i syna Tomáše. Právě s prvorozeným synem neměl Miroslav vždy ideální vztahy. Mohl za to hlavně fakt, že Donutil v době dětství Tomáše prožíval největší pracovní vytížení. Prvorozený syn slavného herce je počítačový expert, který má reklamní studio.

Manželka Miroslava Donutila Zuzana v rozhovoru pro Prima Ženy přiznala, že nepočítala s tím, že se dočká ještě druhého dítěte.

„Měla jsem nějaké zdravotní komplikace, a když už jsem se začala smiřovat s tím, že budeme mít jedináčka, narodil se Martin. Bylo to krásné a nečekané překvapení. Měla jsem ho ve dvaatřiceti a jako bych s tím miminkem omládla. Trávila jsem s ním daleko více času než kdysi s Tomášem,“ řekla upřímně.

Zdroje: Expres, Ženy iPrima, AHA!