Českým šoubyznysem s mnoha velkými hvězdami prošla jedna osobnost s charismatem, které je těžké ignorovat. Poznáte tohoto známého herce na fotce ze studentských let? Pokud si myslíte, že je to Sagvan Tofi, pak jste vedle.

Tento ostravský rodák, který přišel na svět jednoho zimního dne v prosinci 1964, se vydal na cestu, jež ho zavedla přes sály amatérského divadla do náruče akademické půdy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a nakonec na výsluní české scény.

Jeho otec byl profesor, matka sboristka v opeře. Hlavně otec byl pro tohoto velkého rošťáka silnou autoritou. Ve škole ho to nebavilo a v pouhých 16 letech odešel z domova. To už jeho otec nežil. Tomuto herci po něm ale zůstala velká láska k divadlu.

Hudební rodina

Od počátku bylo jasné, že jeho cesta směřuje na jeviště. Díky základům vybudovaným v srdci hudební rodiny předznamenalo rané koketování tohoto člověka s účinkováním v mládežnických divadelních skupinách jeho kariéru, která se stala stejně rozmanitou jako význačnou.

Nespokojil se s tím, že zůstane ve stínu, a jeho talent ho posunul do rolí, které zahrnovaly celou škálu dramatických umění, od velkoleposti opery až po intimitu malých divadelních her.

Slavná role

V devadesátých letech minulého století ho jedna z průlomových rolí upevnila mezi českou hereckou smetánkou. Jako hlavní hrdina seriálu, jenž si získal srdce národa, oživil postavu, která rezonovala u diváků široko daleko.

Tato role byla víc než jen prací, projevila se v ní jeho schopnost ztělesnit podstatu věčného člověka, díky níž se stal pojmem.

Pokud prozradíme, která role to je, budete hned vědět. A je to role v seriálu Pojišťovna štěstí…

Osobní život a neřesti

Mimo jeviště se jeho život četl jako scénář plný vlastních dramat, romancí a zvratů. Byl třikrát ženatý a třikrát rozvedený. Až nyní, v 59 letech, si užívá klidného období a vychovává nejmladšího syna. S dětmi z předchozích manželství ale moc dobré vztahy nemá, čehož patřičně lituje.

„Když jsem byl mladší, tak jsem byl idiot. Jako skoro každej chlap je do pětačtyřiceti idiot, protože si váží spíš těch svých úspěchů a kariéry, ale neváží si toho, co mu bylo dáno. To znamená, že s dětma to bylo komplikovanější, protože já jsem spíš myslel na sebe než na ně. A když má člověk ambice, tak to tak někdy v životě bývá. Teďka se to snažím tomu Samovi vynahradit za ty tři děti,“ přiznal médiím.

Byl ženatý hned se dvěma herečkami a jeho osobní život byl na očích veřejnosti stejně jako jeho profesionální úsilí. Navzdory výzvám a veřejnému dohledu proplouval svou cestou s grácií, která popírala tlak slávy. Jeden čas ale propadl závislosti na alkoholu a kouřil jednu cigaretu za druhou. „Nebyl jsem úplně laskavý ke svému tělu a po celé řadě úrazů a problémů s páteří jsem vyzkoušel akupunkturu. Bujarý život, alkohol, cigarety, pády na zem, adrenalinové sporty. Teď sbírám důsledky takového života," řekl.

Jeho život nebyl bez zkoušek. Vztah plný zájmu veřejnosti a složitosti smíšené rodinné dynamiky ho zkoušely jak osobně, tak profesně. Přes to všechno zůstal pevně oddán svému řemeslu a těm, které miloval, i když v pozdějším věku znovu čelil výzvám otcovství.

close info Instagram, public domain / Instagram, public domain zoom_in Miroslav Etzler se synem Samuelem

Už vám to prozradíme. Na fotografii není nikdo jiný než herec Miroslav Etzler. S herečkou Zuzanou Bydžovskou má syna, s nímž se nestýká. Herečka mu navíc dlouho nemohla přijít na jméno, protože ji opustil kvůli Vilmě Cibulkové. Ani dcery z prvního manželství s ním nemají vřelý vztah, ale ten se postupně zlepšil, když se jedna z nich stala sama maminkou.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vilma Cibulková

Všestrannost a talent

Všestrannost a talent Miroslava Etzlera jako herce jsou nepopiratelné díky jeho práci v oblíbených televizních seriálech a významným rolím v divadle. Ať už hraje milujícího otce, složitou historickou postavu nebo propůjčuje svůj hlas postavám v dabingu, jeho rozsah a hloubka si získaly příznivce napříč generacemi.

Miroslav Etzler si získal největší oblibu právě díky seriálům. Jeho ztvárnění doktora Karla Rytíře v Ordinaci anebo jeho role v Pojišťovně štěstí ho vyneslo do povědomí nejširší veřejnosti.

Na jeho rozhovor, který je do jisté míry i osobní zpovědí, se podívejte zde:

