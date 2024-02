Jasmína Maurerová 15. 2. 2024 5:40 clock 4 minuty gallery

Věřili byste, že Honzovi z pohádky Z pekla štěstí bude letos šestačtyřicet let? Čas letí jako voda, ale představitel Honzy Miroslav Šimůnek jako kdyby měl smlouvu se samotným Luciferem z výše zmíněné pohádky, protože zub času se na něm skutečně nepodepsal. Vypadá báječně!

To, že Šimůnek i blízko k padesátce vypadá pořád k světu má na svědomí on sám. Příkladně o sede dbá, tudíž i dnes se za ním, pětadvacet let od natočení oblíbené pohádky, ženy na ulici otáčejí. Někteří mu dokonce podsouvají, že je metrosexuál. To však Šimůnek rázně odmítá.

„Kdybych měl být metrosexuál, tak si lakuji nehty a depiluji celé tělo. To nedělám, je mi to proti srsti,“ píše web lifee.cz. Herec stráví v koupelně denně 15 až 20 minut, což je možná déle než leckterá žena. Zároveň ani nepopírá, že se v budoucnu neuchýlí k nějakému estetickému zákroku. „Pokud to člověk skutečně potřebuje a vypadá to na něm přirozeně,“ doplňuje vzápětí.

S přibývajícím věkem se musel Šimůnek také zklidnit. Kdysi býval velký pařmen, ale když se konečně po jeho boku objevila ta pravá, změnil se. Jeho vyvolenou je půvabná Alice Tobiášová, za kterou se idol ženských srdcí přestěhoval z Prahy do Brna.

Láska ho zbavila démonů

Jeho láska Alice má i velkou zásluhu na tom, že se zbavil svých démonů. Šimůnek měl v minulosti totiž velké problémy, byl závislý na lécích proti úzkosti. „Když se ohlížím zpětně, musím přiznat, že do puntíku platí, že Alička mi skutečně zachránila život. Jinak bych už teď byl mrtvý. Byl jsem nešťastný, neměl jsem ze života radost. Žil jsem z hodiny na hodinu a ani jsem nevěděl, jestli se dožiju konce dne,“ uvedl už dříve Šimůnek pro web extra.cz.

Jeho stavy ho před lety dostaly až do psychiatrické léčebny v Brně. Odtamtud ho propustili v roce 2020. „Léčil jsem se ze závislosti na Stilnoxu, Neurolu a podobných přidružených prášcích. Každý den, ještě před nástupem do léčebny, jsem jedl bohužel až třicet prášků,“ popsal tehdy chvilku po propuštění Miroslav Šimůnek pro Showtime.

Podle svých slov z toho všeho vyvázl dobře. V léčebně si pobyl měsíc a týden. Strávil ho na oddělení, kde se nemuselo nic moc dělat, což herci vyhovovalo. „Neměli jsme žádný režim, bylo to volné oddělení, kde byla snídaně, poté pohovor s psychiatrem nebo psychologem, oběd a večeře. Nic jiného se tam prakticky nedělalo,” popsal průběh pobytu představitel udatného Honzy z pohádky.

Kdy bude svatba?

Po prášcích sáhl poprvé před více než deseti lety. Bohužel nedokázal situaci ukočírovat a bral si jich stále více a více. „Ty mnou užívané léky mají opravdu vysokou návykovost. Vezmete si jeden, druhý den dva, za týden tři, protože to původní množství už vám zkrátka nestačí a nezabírá,“ vypráví své tehdejší trable Šimůnek. Léky bral hlavně kvůli tomu, že se celoživotně potýká s problémem usnout a také kvůli vysokému pracovnímu vytížení.

Když tedy přišla do jeho života Alice, byla to hotová spása. V roce 2021 ji Šimůnek požádal o ruku, ale veselka je stále v nedohlednu. „Pořád přibývá práce, ale o prázdninách bude volna víc, tak tam si myslím, že by to už mohlo vyjít. Upřímně řečeno – my to budeme vědět maximálně měsíc a půl předem,“ řekl vloni pro web extra.cz.

Kdy ten slavný den skutečně nastane je tedy ve hvězdách. Šimůnkovi je totiž herecké řemeslo málo, a tak si sem tam odskočí i něco moderovat a do toho i podniká. „Je to výhoda, protože když nečekaně zrušili seriál Dobré zprávy, tak to pro mě nebyl takový zásah. Bral jsem to jako příjem navíc k těm základním. Naštěstí mám poměrně dobře placené moderování, do toho se zabývám realitami,“ pochvaluje si herec svá různorodá zaměstnání, která ho udržují v jistotě, že na chleba vždy bude.

Miroslav zraje jako víno a díky své půvabné Alici se mu podařilo odehnat i démony, se kterými bojoval:

close info Profimedia zoom_in Miroslav Šimůnek se snoubenkou Alicí Tobiášovou na Plese jako Brno

Zdroje: extra.cz, lifee.cz, idnes.cz