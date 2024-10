Externí autor 27. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Miroslav Šimůnek, který si v pohádce Z pekla štěstí zahrál chasníka Honzu, do toho potají praštil. Krásnou brunetku Alici Tobiášovou si vzal v zahraničí a o radostné události nechce vůbec mluvit. Kdo je vlastně jeho pohledná novomanželka?

S partnerkou Alicí Tobiášovou žije Miroslav Šimůnek již od roku 2020. Na svou lásku je jistě velmi hrdý – nejen totiž, že je skutečně krásná, ale také vzdělaná a dobrosrdečná žena.

Alice vystudovala práva a nějakou dobu podnikala. V posledních letech se ale naplno věnuje především charitativní činnosti. Je tak mimo jiné ambasadorkou nadace BJP Foundation.

Tu založil mistr bojových umění, Jiří Pospíšil, který se skrze organizaci snaží podporovat těžce nemocné děti a jejich rodiny. V tomto odvětví se plně našla také Alice Šimůnková, která za svou činnost před časem byla odměněna oceněním Žena regionu.

Charitě se věnuje už roky

Začalo to ale už před lety, v roce 2013 například založila nadační fond Pro dětský smích. „Díky fondu jsem mohla začít pomáhat konkrétním dětem a jejich rodinám. Před třemi lety jsme začali nabízet školení pro rodiny s dětmi s vážnými nemocemi, jako je rakovina nebo epilepsie,” vysvětlila Tobiášová pro Denik.cz.

Pomáhat přitom začínala na vlastní pěst napřed pomocí maličkostí, postupem času se ale z dobročinnosti stala její hlavní náplň. „Začínala jsem tím, že jsem do brněnského Klokánku vozila dětem darované hračky a oblečení. Chtěla jsem nějak pomoct,” popsala.

Alice Tobiášová je také matkou čerstvě dospělého syna. Právě on je jí v pomoci potřebným velkou oporou.

Její syn touhu pomáhat podědil

„Už jako malý se mnou jezdíval za dětmi do Klokánku a podobně. Myslím, že to pro něj byla nenahraditelná zkušenost. Pochopil, že v životě někdy nevypadá všechno jen růžově. Pamatuji si, že za mnou několikrát i přišel s tím, že nové hračky nebo oblečení nechce a že bychom je měli odvézt někomu, kdo je potřebuje víc,“ sdělila pyšná maminka.

S Miroslavem Šimůnkem, kterého si nedávno tajně vzala, už ale bohužel další děti neplánuje, a tak herec zůstane navždy bezdětný.

„Strašně ráda bych chtěla být ještě maminkou, ale bohužel si dokážu spočítat, kolik mi je let. Také jde o to, že nevím, zda bych to dokázala uchopit, ať už pracovně nebo fyzicky. Říkám si, že dobře a slušně vychovat jedno dítě je na tuhle těžkou dobu dost. Není to tak, že bych děti nechtěla, už díky své práci ráda pomáhám jiným dětem a tím si možná i kompenzuji to druhé a třetí dítě, které jsem vždy chtěla mít,” konstatovala Tobiášová pro Aha!

Veselku zcela utajili

V roce 2021 požádal Mirek Šimůnek Alici Tobiášovou o ruku. V dubnu se herec svěřil médiím, že letos na veselku již konečně dojde.

Jak nyní prozradil tajná zdroj webu Expres, již nějakou dobu má být ruka v rukávě. „Svatbu stihli ještě před létem. Veselku se jim podařilo dokonale utajit, což byl jejich cíl,” sdělil informátor.

„Nezlobte se, ale zatím jsme se rozhodli, že nic do médií dávat nechceme,” odpověděl umělec zmíněnému periodiku na přímý dotaz, jak se věci mají. Na detaily si tak všichni fanoušci minimálně prozatím musí nechat zajít chuť.

Zdroje: Expres.cz , Ahaonline.cz , Denik.cz