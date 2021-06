Co dělá kontroverzní republikán Miroslav Sládek? Dobře se mu nyní nevede

Miroslav Sládek

Foto: Profimedia.CZ

Díky Miroslavu Sládkovi jsme v 90. letech porozuměli některým novým pojmům typu extrémismus a populismus. Přestože jeho strana oslovovala jen asi 6 procent voličů a později zcela zanikla, sám Sládek politické ambice nikdy neztratil. Poslední dobou však jeho hlas výrazně slábne.

V prvních letech po Sametové revoluci se Miroslav Sládek rekrutoval na české politické scéně jako symbol extrémní pravice. Jeho rasistické výroky na adresu romské menšiny šokovaly a pobuřovaly, ale zároveň vyznívaly absurdně až směšně. Přezdívku Mr. Bean získal Sládek nejen pro fyzickou podobu s britským hercem Rowanem Atkinsonem; jeho vystupování působilo komicky a stalo se námětem četných karikatur.

Paradoxně to nakonec nebyly výroky proti Romům, jež ho v lednu roku 1998 přivedly do vazební cely. Policie ho tehdy obvinila z podněcování k národnostní a rasové nenávisti kvůli demonstraci, na které se opřel do našich německých sousedů. Žalobcům se nelíbila Sládkova konstatování, že "mrtvých Němců bylo ve válce málo" a "Němce je nutné podrobit převýchově". (Zdroj: www.lidovky.cz)

Ani to samo o sobě by ještě nebylo důvodem k politikově zatčení. Jenže Sládek se vyhýbal soudnímu líčení, nepřebíral soudní obsílky a v místě trvalého bydliště nebyl k zastižení. Policie ho vsadila do vazby jen proto, aby soud mohl případ v klidu projednat a obžalovaný mu nikam neutekl. Hra na schovávanou byla ostatně zcela zbytečná, Sládek byl nakonec obžaloby beztak zproštěn.

On sám má ovšem na celou věc jiný názor: vládnoucí garnitura ho prý tehdy vsadila do vězení schválně, aby se nemohl zúčastnit prezidentských voleb a porazit Václava Havla.

Miroslav Sládek v době, kdy se mu ještě přezdívalo Mr. BeanZdroj: Profimedia.CZ

Boj o Hrad zvažoval dokonce ještě před čtyřmi lety, zůstalo však u slov. Jeho posledním (a neúspěšným) pokusem o návrat do vysoké politiky byla kandidatura na křeslo v Evropském parlamentu v roce 2019. Tehdy se také naposledy objevily nové příspěvky na webových stránkách strany SPR-RSČ.

Od té doby se Sládek drží ve své vile v brněnském Útěchově a světu se prezentuje jen skrze sociální sítě. Ani tady už ale není tak aktivní jako býval, možná i proto, že se mu touto cestou nepodařilo oslovit širší publikum. Na Twitteru ho sleduje pouhých 372 lidí. Větší úspěch slaví na Facebooku, kde nasbíral 18 tisíc sledujících, přesto je ale jasně vidět, že ho z pozice pravicového extrémisty vyšoupl "konkurent" Tomio Okamura, jehož sleduje už 290 tisíc uživatelů. Zdá se, že Miroslav Sládek ztrácí motivaci k dalším veřejným projevům. V lednu varoval před komunismem a "žlutým nebezpečím", přičemž obvinil Čínu ze záměrného šíření koronaviru. V dubnu vyjádřil soustrast s úmrtím prince Filipa. Poté se odmlčel.

Hrstka věrných mu nicméně zbyla, jak o tom svědčí komentář jednoho z fanoušků: "Pana Sládka udolaly a rozšlapaly komunistické struktury, česká rozvědka a policie, do šroubku rozmontovali Republikány, kteří získáváli do určité doby příznivce a struktury dostaly strach o svá současná a budoucí koryta… pan Sládek tohle vše jen tak tak doslova přežil…" Ve srovnání s dalšími komentáři jde ovšem o názor zcela ojedinělý. (Zdroj: www.facebook.com)