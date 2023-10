close info Profimedia.cz

Lenka Bělská 9. 10. 2023 clock 2 minuty video

Proslavil se svými rasistickými výroky, agresivním chováním, extrémistickými a populistickými postoji. Říkal nahlas to, co si někteří jen mysleli nebo si na to stěžovali v hospodách. To byl Miroslav Sládek, jeden z nejkontroverznějších českých politiků 90. let 20. století.

