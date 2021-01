Co dnes dělá Miroslav Sládek: předseda republikánů je hvězdou sociálních sítí

Už jako mladý chtěl změnit svět. A díky Sametové revoluci dostal šanci. Krátce po ní se začal politicky angažovat v okruhu Demokratické iniciativy a již v prosinci roku 1989 kolem něj vznikala izolovaná pražská skupinka nazývaná Republikánská strana. V ní je aktivní dodnes, a aktivní je i na sociálních sítích.

"Je s podivem, jak snadno se civilizace vzdávají a jak snadno zanikají. Bohužel platí již dávno řečené, civilizace nezanikají s třeskem uprostřed vřavy bojů a výbuchů raket, ale s tichým a ublíženým zakňouráním, za které by se stydělo i to nejubožejší nemocné zvíře, i to se brání do posledních sil a raději zemře v boji." Takto Miroslav Sládek zakončuje své novoroční zamyšlení, které napsal na Facebooku.

Politik a dvojnásobný neúspěšný kandidát na prezidenta ČSFR a České republiky v letech 1992 a 1993 byl často ústřední postavou některých afér. V 90. letech vztyčil československou vlajku na hradě v Mukačevu, čímž chtěl poukázat na to, že by se Zakarpatská oblast měla připojit zpět k Českoloslovensku. V červnu 1991 zase vedl demonstraci republikánů putující k sídlu České televize, kde zazněly urážky na hlavu Václava Havla. V roce 1993 napadl v kadeřnictví ženu.

Zdroj: Wikimeda Commons, By Kirk979 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cur

Možná všechny tyto incidenty vedly k tomu, že v roce 1998 v předčasných parlamentních volbách republikáni neuspěli. Stranu pak opustili někteří tehdejší významní politici jako Josef Krejsa, Petr Vrzáň nebo Jan Vik. Miroslav Sládek si však předsednictví SPR-RSČ uhájil až do roku 2001, kdy strana, kvůli finančním problémům, zanikla. Sládek se ale nevzdal a ve stejném roce založil politickou stranu Republikáni Miroslava Sládka, za kterou neúspěšně kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2002. Problémy se ale na stranu lepily jako smůla na paty a počátek 21. století byl ve znamení zadlužení, soudů a zániku strany. Vše vyvrcholilo v roce 2014, kdy politik čelil exekuci.

Svou snahu o křeslo v Evropském parlamentu Sládek obnovil se svou novou stranou Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka v roce 2019, ale opět zvolen nebyl. Nyní se těší z 18 119 sledujících na Facebooku a v době voleb je aktivní také na YouTube, Twitteru a dalších sociálních sítích. Snaží se ukázat, že stále nepatří do "starého železa" a názor na dnešní svět i politiku má a nebude mlčet. Jeho příznivci ho za to chválí slovy: "Pane Sládek, máte pravdu." (Zdroj: www.cs.wikipedia.org, www.facebook.com/sladek.miroslav