Kvadratura ženy: Skutečný příběh vraha Šmída z Třiceti případů majora Zemana

Jeden z dílů seriálu Třicet případů majora Zemana nese název Kvadratura ženy. Režisér Jiří Sequens ho natočil na základě skutečné události z roku 1951, která otřásla i otrlými vyšetřovateli.

Na počátku 50. let si komunisté mysleli, že spolu s buržoazní třídou vymýtili i zločin. Jaké bylo jejich překvapení, když se 23. dubna 1951 na jezu v Klecánkách u Prahy zachytila velká papírová krabice s hrůzným obsahem: po řece připlul ženský trup s pěti bodnými ranami v hrudníku.

O týden později potápěči z řeky vylovili kufr, ve kterém byla uložena hlava a končetiny. Oběť byla identifikována jako Herta Černínová, 25letá účetní pražského podniku Obnova.

V práci byla nezvěstná od 17. dubna, kdy šla vyzvednout z banky 67 tisíc korun. Do kanceláře se už nevrátila. Vedení podniku ji podezíralo, že si peníze nechala a utekla do Západního Německa, kde žila její matka. Hororový nález v Klecánkách toto podezření jednoznačně vyvrátil.

V látce, do které byly kusy těla zabaleny, nalezli kriminalisté černobílé psí chlupy. Tím vypadl ze seznamu podezřelých manžel zavražděné, který měl navíc pro osudný den alibi. Pozornost se obrátila k zaměstnancům Obnovy. Účetní Miroslav Šmíd při pohledu na Hertiny ostatky na patologii pronesl pochmurně: "Ten, kdo to udělal, by si zasloužil smrt."

Sám Šmíd byl přitom policii nejvíce podezřelý. Neměl sice psa, ale v době vraždy byl mimo kancelář a do práce se odpoledne vrátil převlečený do jiných šatů.

Jeho kolegové při výslechu prozradili, že Šmíd má kromě manželky také milenku, která bydlí se svou matkou kdesi ve Vršovicích. Je to prý velice náročná dáma, ráda chodí do drahých vináren a létá na dovolenou na Slovensko. Šmíd očividně nemohl se svým platem účetního vyhovět všem jejím rozmarům. Natož když živil dvě vlastní děti…

Kriminalisté si tedy posvítili na milenku. Ve vršovickém bytě je přivítala nejen ona, ale také bílý pes s černými fleky. Kromě toho se tu našly i krvavé skvrny. A Šmídova milenka kápla božskou.

Šmíd vylákal Hertu Černínovou na místo činu pod záminkou, že má zájem o její psací stroj, který nabízela ke koupi. V milenčině bytě ji sedmnáctkrát uhodil do hlavy kilovým závažím a bezvládnou ji odtáhl do vany, kde jí nůžkami zasadil pět bodných ran do srdce. Tělo pak rozřezal na kusy a s pomocí své milenky a její matky jednotlivé části zabalil do krabice a kufru.

Poté si od známého vypůjčil auto, aby mohl zajet do Roztok a ostatky oběti hodit do řeky.

Jím dříve vyřčený názor, že by si Hertin vrah zasloužil trest smrti, sdílel i soudce. Miroslav Šmíd byl za svůj brutální čin popraven, jeho milenka si za napomáhání zločinu odseděla deset let za mřížemi, její matka osm.

Jakousi morbidní třešničkou na dortu bylo pro policisty zjištění, že Šmíd v minulosti zpronevěřil své firmě tři miliony korun. Jeho tajná láska musela být opravdu hodně náročná…