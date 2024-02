Zadrhával a byl tak kvůli vadě řeči terčem posměchu. Nechtěli ho v SuperStar, protože se do ní nehodil. Nevzdal to a zažil první obrovský potlesk a dojetí diváků i porotců v Mahenově divadle během soutěže Česko Slovensko má talent. Začal se mu tak plnit jeho velký sen… Vzpomenete si na něho?

Velký příběh začíná

„Můj sen je stát na největších jevištích světa a zpívat lidem pro radost,“ svěřil se v roce 2013 Miroslav Sýkora coby semifinalista soutěže Česko Slovensko má talent. Narodil se 2. května 1988 ve Strede nad Bodrogom. Ke zpěvu ho vedla maminka, on sám chtěl být klavíristou. A pokud by měl kdy zpívat, tak blues či rock. Nakonec na konzervatoři vystudoval operní zpěv a poté zpíval ve sboru Státního divadla Košice. Chtěl ale víc…

Svůj pěvecký talent a hlas nejdříve zkusil ve svých čtyřiadvaceti „prodat“ v SuperStar. Věřil, že je všestranný zpěvák. Když při castingu porotě vykoktal své jméno a důvod, proč se přihlásil, nejspíš věřila, že bude adeptem Hvězdné pěchoty. S potměšilým usměvem na tváři ho vyzvala, aby už radši nemluvil a předvedl, co si připravil. Stačilo pár vteřin a Paľu Haberovi spadla čelist, Ewa Farna zajásala. Když dozpíval, jen tiše pronesla „wow“. Habera sice ocenil jeho hlasový fond a „… silné velké mocné hlasisko“, další člen poroty Ondřej Soukup jednoznačně řekl, že se jeho hlas do soutěže nehodí, a tak i on řekl „Ne.“ Nedali mu šanci ukázat, co v něm je.

Miroslavovu snahu dostat se do SuperStar a verdikt poroty vám připomene následující video:

Zdroj: Youtube

Příběh pokračuje

O rok později začal Miroslav studovat obor učitelství hudebního umění a zpěv na Katolické univerzitě v Ružomberoku, kterou úspěšně dokončil. Ještě jako student se znova zkusil prosadit, tentokrát operním zpěvem v Česko Slovensko má talent. Když předstoupil před porotu nebyl schopen ze sebe vypravit jediné souvislé slůvko. Porotkyně Lucie Bílá se dokonce domnívala, že si z nich dělá „srandu“, když na otázku „Kolik je vám let?“ s námahou a třesavým hlasem odpověděl něco jako „e, um té té, um té um té…“ A když ze sebe nesouvisle vypravil, že bude zpívat Rossiniho La Danzu, člen poroty Jaro Slávik suše utrousil, že je to velmi těžká árie, a ať se dál nestresuje a zpívá. A tak zazpíval.

A tak zazpíval a dostal pusu od Lucie Bílé:

Zdroj: Youtube

Bouřlivý potlesk, slzy dojetí, omluva a polibek Lucie, ale hlavně jedinečný hlas a talent ho poslaly do finále, aby se stal čtvrtým vítězem soutěže. Padesát tisíc eur, zájezd za tři sta padesát tisíc korun a auto nebyly to, oč soutěžil. „Jsem rád, že jsem mohl divákům předvést, co můj hlas umí. Jsem šťastný tak, jako ještě nikdy v životě," vyjádřil skromně, ač s námahou, své pocity vítěz.

Příběh nekončí

Miroslav daroval zájezd dětem s poruchou ADHD a Tourettovým syndromem. „Chtěl jsem udělat radost nemocným dětem, které mají skutečně těžké osudy a léčí se, protože sám dobře vím, jak těžko se žije s handicapem.“ A udělal. A nesmírnou. Děti byly poprvé u moře, kde se jim věnovala speciální pedagožka a psycholog. Nejvíc ho však potěšilo, že se stav některých z nich zlepšil.

V roce 2013 se Miroslav stal Objevem roku v anketě TýTý. Následující rok zvítězil v soutěži klasické hudby Virtuozók v Budapešti v kategorii tenoristů. Téhož roku vydal ve svém aranžmá první CD.

close info Profimedia zoom_in Miroslav s cenou TýTý

První velký koncert zorganizoval v následujícím roce v rodném městě, kde jako hosté vystoupili klavírní virtuos Rigó Ronald a sólistka Státního divadla Košice Tatiana Palovčíková-Paládiová. Rok 2018 mu přinesl zvláštní cenu za nejlepší mužský výkon v maďarské pěvecké soutěži Éva Andor, a zvláštní cenu v soutěži Józsefa Simándyho. V tom samém roce ještě stihnul reprezentovat své rodné Slovensko na koncertě V4 v Portugalsku na festivalu Terras Sem Sombra.

close info YouTube zoom_in Vánoční (první) koncert v roce 2015

V jeho rodném městě žije více občanů maďarské národnosti než Slováků, maďarsky proto mluví plynně. Jazyk mu tak nebránil, aby dál rozvíjel svůj talent a vystudovat prestižní hudební akademii Francza Liszta v Budapešti (2016-2020).

Dnes Miroslav Sýkora vystupuje ve své rodné zemi, Maďarsku i u nás. Posledním velkým představením byl vánoční koncert v Trebišově (2023), kde zazpíval operní árie, italské písně, evergreeny, slovenské operní a operetní skladby, slovenské populární písničky i vlastní skladby. Dokazuje tak, že skutečně je všestranný zpěvák. To své blues si také zazpívá. Ovládá klávesy, kytaru a harmoniku, zvládne i bicí.

Na následujícím videu zpívá Cohenovo známé Hallelujah:

Zdroj: Youtube

Už počátkem letošního roku vystoupil dnes úspěšný zpěvák, skladatel a hudební aranžér na retro plesu ve svém rodném městě. Kromě bálů nabízí na svém Facebooku vystoupení na soukromých i firemních akcích, kde zpívá na přání. Takže, může vlastně být „superstarové“ porotě vděčný, že ho poslala „do opery“.

close info YouTube zoom_in Miroslav svými úspěchy nabyl sebevědomí

Handicap (?)

Miroslav zadrhával kvůli traumatu z dětství. Jeho otec opustil jeho maminku a neměl o něho zájem. Když ho prý ve třech letech navštívil a pak se loučil, malý Miro se rozplakal tak, že zmodral a dusil se. Nabral dech, až když s ním maminka zatřásla. Od té doby nedokázal svou řeč ovládat. Někdy mluvil lépe, jindy hůř. Během dětství navštívil řadu lékařů. Ti jen konstatovali, že je jeho vada psychického původu a že jednou zmizí.

Dnes je z něho sebevědomý chlapík. Zpěv a úspěch jsou pro něho terapii a na koktání před porotou mu zbyly jen vzpomínky. Dokázal tak, že i s handicapem je možné dojít daleko.

close info Facebook, archiv zpěváka zoom_in Úspěšný pěvec i zpěvák dnes

Zdroje: cesko-slovensko-ma-talent-2013.chytrazena.cz, tv.nova.cz, zena.aktualne.cz, www.atempo.sk, www.novinky.cz