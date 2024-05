Do svého soukromí si herec a moderátor nahlédnout nenechá, před novináři se mu dařilo utajit rozvod, ale chlubí se třemi krásnými dětmi, ač se je snaží držet mimo mediální zájem, a neméně krásnou mnohem mladší partnerkou. Zdá se, že si žije spokojeně, a je už také dědečkem.

Seriálový Karfík

Než si zahrál učitele Michala Karfíka v třináctidílném seriálu ze školního prostředí My všichni školou povinní, měl za sebou už jako kluk několik roliček i větších rolí ve filmech i televizních seriálech. Tato však byla jeho první velkou rolí. Miroslav Vladyka (*24. 9. 1959) je absolventem pražské DAMU. Čtrnáct let působil v Divadle na Vinohradech, poté přešel do Studia Ypsilon. Po stálém angažmá se v roce 2002 dal na volnou nohu.

Z mnoha filmů či seriálů, ve kterých jsme nadaného herce mohli vidět, připomeňme pohádku Tajemství staré bambitky (2011, 2022), kde ztvárnil vykutáleného rádce Ference, z jiné škatulky pak postavu kolegy tak trošku podceňovaného kriminalisty – por. Vítězslava Sršně ze seriálu Případy 1. oddělení. Vyššího postu dosáhl jako šéf Mordparty mjr. Jaromír Koudelka ve Dvojce na zabití.

close info Facebook / Facebook zoom_in U filmu ještě krátce zůstaneme a prozradíme, že se během natáčení My všichni školou povinní platonicky zamiloval do pionýrské vedoucí Jany Vychodilové, tedy její představitelky Veroniky Žilkové.

Utajené soukromí

Miroslav Vladyka byl ženatý, ale manželství se ženou Kateřinou mu nevyšlo. Ač se jejich rozvod vlekl poměrně dlouho, dařilo se mu ho tajit. Mají spolu tři dnes již dospělé děti. Z dcer Adély a Kristýny jsou krásné mladé dámy, pohledný je i syn Matěj. Přestože je směl herec vídat jen o víkendech, dokázali si mezi sebou vybudovat krásný vztah. Byl vzorný otec, podporoval je, věnoval se jim. On sám byl v mládí kanoista, rád sportuje, jezdí na kole a je vášnivý turista. K lásce ke sportu a přírodě vedl i své děti, syna brával pod širák.

O své rodině nic neprozradí, novinářům odpovídá jen na otázky, které se týkají práce. Ví se ale, že je dědečkem, který z potomků mu dal tuto roli, neprozradil. Zatím jsou vnoučátka malá, na pomazlení, ale už teď si je užívá.

Po rozvodu nezůstal sám. Lásku našel v náručí o několik let mladší, půvabné blondýnky Vlaďky Lichtenbergové. Poprvé spolu byli viděni asi dva roky po rozvodu (2006). Žijí spolu více než čtrnáct let a na veřejnosti štěstím jen září. Zdá se, že jsou oba spokojení.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Miroslav se svou půvabnou přítelkyní Vlaďkou

Zdroje: www.super.cz, www.kafe.cz, zeny.iprima.cz