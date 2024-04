Svou krásou si podmanila mexické diváky, dodnes je v zemi, která se stala jejím druhým domovem, filmovou ikonou, řadí se mezi nejslavnější herečky světa. Její život je protkán osobními tragédiemi, které ukončilo záhadné úmrtí. Je přirovnávaná ke slavné Marilyn Monroe. Říká vám něco její jméno?

Pojďme si ji připomenout slovem i na fotkách.

close info YouTube / YouTube zoom_in Jméno krásné české dívky v Mexiku zdomácnělo

V Mexiku zbožňovaná

Byly o ní napsané knihy, natočen celovečerní film Miroslava i napsaná divadelní hra. V Mexiku byla natolik oblíbená, že nejedna mexická holčička dostala její jméno. To má také v názvu i tamní punková kapela.

Česká kráska dobývala srdce diváků na stříbrném plátně necelých deset let ve více než třiceti celovečerních filmech. Hned ve dvou se objevila v roce 1946, o rok později to už bylo pět snímků. Jedním z nich je slavný film režiséra Roberta Gavaldona Casanovova dobrodružství.

Díky roli, kterou v něm měla, se podívala do Hollywoodu. Za ztvárnění Leopoldiny v Las tres perfectas casadas byla za nejlepší ženský výkon nominovaná na cenu Ariel (obdoba Českého lva). Zahrála si i v dalších vynikajících filmech, například Škola vandráků (1954) či černé komedii Zločinný život Archibalda de la Cruz (1955).

Ty bohužel patří mezi její poslední…

close info Youtube / YouTube zoom_in Miroslava byla krásná i talentovaná

Kousek štěstí

Narodila se jako Miroslava Štanclová (možná Bečková) v Praze 26. února 1925. Krásu zdědila po mamince, dceři tehdejšího ministra financí Bohdana Bečky. Svého otce Štancla nepoznala, údajně zemřel, když byla maminka Miroslava těhotná, jiné zdroje uvádějí, že ji opustil, aby se vyhnul otcovským povinnostem.

Nicméně, nejspíš i přičiněním svého otce, krátce na to poznala, a poté se provdala za lékaře židovského původu Oskara Leo Šterna, který v manželství narozenou Miroslavu adoptoval a miloval jako svou vlastní.

Šťastné dětství prožívala v Hranicích na Moravě spolu se svým o šest let mladším (nevlastním) bratrem Ivem. Byla veselá, živá recitovala a zpívala, vystupovala na dětských akcích. Otec na počátku 30. let získal práci jako vedoucí lékař v lázních v Teplicích nad Bečvou.

Nad poklidným životem finančně zabezpečené a vážené rodiny se začaly stahovat černé mraky v podobě nenávistných protižidovských nálad, které, jak víme, vrcholily ke konci 30. let. Malá Miroslava je pocítila i ve škole, a už tehdy v ní zapustily kořínky psychické problémy, kterých se nikdy nezbavila, a později přerostly v těžké depresivní stavy.

Drsná cesta do Mexika

Otec Miroslavy přišel o práci, celá rodina o majetek a občanská práva a rozhodla se na poslední chvíli před vypuknutím války pro emigraci. Údaje o tom, jak se dostali do Mexika se liší, údajně hledali útočiště nejdříve ve skandinávských zemích, byli prý krátce zadrženi v koncentračním táboře, odkud se jim podařilo uprchnout.

V každém případě byla cesta na americký kontinent dlouhá a strastiplná. V nové zemi se Štern – nyní už Stern – jako zkušený lékař brzy velmi dobře uchytil, jeho žena vyučovala tanec. Patnáctiletá Miroslava se s novým prostředím a kulturou nedokázala sžít, trpěla i tím, že v rodné zemi zůstali příbuzní, a hlavně její milovaná babička, kterou už nikdy neviděla, měla pocit viny, že je nechali doma. Klíčící psychická labilita si našla svou úrodnou půdu.

close info YouTube / YouTube zoom_in Miroslava životní změnu velmi těžce nesla

Aby jí pomohl dát nový smysl života a uklidnit její rozjitřené city, ji o dva roky později tatínek poslal do New Yorku, kde měla studovat architekturu, která ji zajímala, a také španělštinu a angličtinu. Studia nedokončila a vrátila do Mexika. Nejenže se jí stýskalo po rodině a bratrovi, ale navíc tam přišla o svou první velkou lásku, amerického vojáka, který po krátké známosti padl na frontě. Tehdy se poprvé pokusila o sebevraždu.

„Heartbreaky“

V pozadí její krátké ale velmi úspěšné herecké kariéry stojí tatínek. Na jeho popud se zúčastnila tanečního večera Blanco & Negro (1944) v klubu pro mladé dámy z vyšší společnosti, jehož součástí byla i volba královny krásy.

Korunku získala Miroslava a odměnou jí bylo stipendium na studium herectví v Kalifornii. Poté jí tatínek zaplatil soukromé hodiny u legendárního japonského průkopníka avantgardního herectví Sekiho Sana. V době, kdy měla před sebou slibnou kariéru a šanci na šťastný život, přišla další těžká rána. V roce 1944 (dle některých zdrojů 1945) její maminka podlehla rakovině a s její ztrátou se do konce života Miroslava nevyrovnala.

close info YouTube / YouTube zoom_in Nádherná Češka zvítězila nad mexickými kráskami a vítězství předznamenalo její kariéru

Nepřívětivý osud ji znova dostihnul o rok později, když se provdala za synka ze zámožné rodiny Obregónů. Místo lásky se dočkala nevěry. Její manžel Jesús Jaim Gómez byl totiž homosexuál a oženil se s ní proto, aby svou tehdy nepřijatelnou orientaci skryl a udržel si tvář, nebo možná proto, že jeho rodina silného katolického smýšlení doufala, že se přeorientuje. Je nasnadě, že utrpěla další trauma, které její deprese jen prohloubilo a na zmírnění už musela užívat léky.

Uvádí se, že poté měla strach navázat jiný vztah, ale několik románků zažila… (více viz galerie)

Vyhasnul její život, ne však její zář

Navzdory všem osobním trápením začala hrát, na plátně zářila a usmívala se na stránkách časopisů, ač se později i v hereckém životě musela vyrovnávat se situacemi, které těžce nesla – jako třeba poznámky, že se na herecké výsluní vyhoupla jen díky své kráse.

Kvůli přátelství s hollywoodským režisérem Robertem Rossenem, který měl údajně schvalovat myšlenky komunismu, a navíc svému původu z tehdy již socialistického Československa, se jí zavřely dveře do Hollywoodu.

close info YouTube / YouTube zoom_in Miroslava věřila, že si srdce diváků získala díky svému talentu

Pak přišel osudný 10. březen 1955, kdy slavnou třicetiletou herečku v jejím bytě našla prý její hospodyně María del Rosario Navarrová ležet v posteli bez známek života. Dle lékařské zprávy byla mrtvá nejméně třicet hodin. Datum jejího skonání se proto uvádí také 9. březen.

close info YouTube / YouTube zoom_in Zvěřejněná fotka zesnulé Miroslavy, která si měla vzít život kvůli nešťastné lásce

Přestože měla rozpracované další projekty a podepsané smlouvy na další natáčení, dle oficiální zprávy měla spáchat sebevraždu spolykáním velkého množství prášku na spaní, které zapila alkoholem. Důvodem měla být neopětovaná láska slavného španělského toreadora Luise Miguela Dominguína, který se oženil s italskou herečkou, a o ona si o sňatku přečetla v novinách.

close info YouTube / YouTube zoom_in Zpráva o sňatku slavného toreadora s herečkou Lucii Bose, kvůli níž si měla Miroslava vzít život

Jeho fotku měla údajně svírat v ruce a zanechat tři dopisy na rozloučenou: tatínkovi a bratrovi v češtině, a svému právníkovi ohledně vyrovnání svých dluhů ve španělštině (více o její smrti viz galerie).

Půvabná česko-mexická herečka s pohnutým osudem Miroslava Stern, také známá pod hereckým pseudonymem Miros Mango, se zapsala do světové kinematografie a dodnes je miláčkem mexických filmových diváků.

close info Instagram / Instagram zoom_in Slibnou hereckou kariéru třicetileté Miroslavy ukončila smrt

Zdroje: medium.seznam.cz, www.krajskelisty.cz, www.lidovky.cz, www.idnes.cz, es.wikipedia.org