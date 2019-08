Míša Kudláčková, Barča z My všichni školou povinní. Živí se zvláštním způsobem

Kdo by neznal seriál z osmdesátých let My všichni školou povinní? Michaela Kudláčková v něm hrála roli prostořeké Barči, která měla více nepřátel než přátel. Míša byla hostem v Show Jana Krasue a prozradila toho na sebe tehdy hodně. Probrali spolu herecké začátky, Michaela Kudláčková si zahrála asi v šesti úspěšných filmech, ale pak ji dvakrát za sebou nevzali na konzervatoř. Tak to vzdala a začala se věnovat psaní a věštění.

Vykládá karty a tvrdí, že jí vychází 70 procent předpovědí. Napsala knihu o výchově dětí podle znamení. Kromě data narození potřebuje také přesný čas a místo. Aktuálně ji živí právě výklady, ke kterým přistupuje zodpovědně: „Ano vykládám karty, ale je to lepší osobně, nemám ráda vykládání přes skype, telefon nebo televizní obrazovku. To je byznys. Myslím si, že tyhle věci by měly mít také etiku," vysvětlila svůj vztah k věštění Kudláčková. Její klientelu tvoří prý hlavně něžné pohlaví. „Chodí za mnou hlavně ženy a chtějí řešit především vztahy. Nemůžete jim lhát, ale zase jim nemůžete říct úplně pravdu, že už se k nim třeba jejich Ferda nikdy nevrátí," popsala Michaela úskalí své práce. Moderátor se doptával, zda k ní chodí i dotyční Ferdové, prý méně, a je pak nutné být neutrální vůči oběma stranám. Práce věštkyně je v některých částech podobná jako práce psychologa.

Bývalá dětská herečka vykládá karty i sobě, její případ je ale zvláštní, protože se narodila o týden dříve než měla. „Já jsem narozena 21. 8. 1968 v 5:45 – to je blbý datum. Maminka mi vyprávěla, že o půlnoci v rozhlase říkali, že Rusáci překročili hranice, původně mě měla rodit až za týden, ale jak se lekla, tak začala rodit. Narodila jsem se u Apolináře a naproti už hořela dětská nemocnice a hned hodinu po porodu jim donesli mimina a museli do krytu. Já sama mám čtyři děti – holky, a neumím si to představit, že bych takhle rodila," popsala děsivou situaci během svého příchodu na svět. Dále přiznala, že své čtyři dcery má se třemi muži, přičemž Jan Kraus ji kontroval svým skóré, čtyřmi syny se třemi ženami.

Ačkoli hereckou kariéru pověsila na hřebík, ze světa médií a showbyznysu tak docela nezmizela. Účastnila se jednoho týdne VIP Prostřeno, občas poskytne nějaký rozhovor a snaží se vykládat karty a číst budoucnost pro různé osobnosti. Také se aktivně zapojila coby věštkyně v kriminálním případu Petra Kramného. V minulosti měla poměrně velké finanční potíže, dlužila téměř 700 000 Kč a bylo na ni uvaleno 19 exekucí. V roce 2017 na několik hodin záhadně zmizela beze stopy, byla vyhlášena jako pohřešovaná a spekulovalo se o tom, zda se nerozhodla spáchat sebevraždu kvůli dluhům, sklony k sebevraždě podle rodiny měla. Nakonec ji našli v lese kus od jejího bydliště a policistům i blízkým vysvětlovala, že si šla povídat se stromy, protože naslouchají a maximálně šumí, nedávají jí rady, které jsou v dané situaci nerealizovatelné. V lese prý vždy najde novou sílu a inspiraci do dalších dní.

Aktuálně věští o sto šest, čte z karet, run a mnoha dalších věšteckých disciplín a také skládá horoskopy na míru.