Perličky z natáčení Princezny Jasněnky: Trauma z krys a facky od Růžičkové

Filmová pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci je jednou z nejsyrovějších a nejstrašidelnějších pohádek, které u nás byly natočeny. Přesto, anebo právě proto se stala také jednou z nejoblíbenějších. Jen představitelka hlavní role Michaela Kuklová se na ni nikdy nedívá. Na natáčení má totiž traumatické vzpomínky.

Pro Michaelu Kuklovou přitom byla role princezny Jasněnky přímo osudovou: po uvedení pohádky do kin znal její jméno i tvář celý národ. A další role se jen sypaly. Bez Jasněnky by se možná jako herečka tolik neprosadila. Pravda ale je, že natáčení nebyl žádný med.

Na počátku své kariéry byl tehdy i sám režisér Zdeněk Troška. Přál si, aby filmové záběry byly co nejvíce autentické, a tak Michaela například padala na schody plné střepů tak "autenticky", až se celá pořezala. Nešetřila ji ani čarodějnice Helena Růžičková, o které bylo všeobecně známo, že své facky před kamerou nefinguje. Stejně jako políčkovala svou filmovou dceru Blaženu v trilogii Slunce, seno…, podobně bolestivě zbila střevícem také princeznu Jasněnku. Michaela od ní měla v tváři modřiny a rozseknutý ret. "Ty moje slzy tedy byly reálné," svěřila se herečka.

Od Yvetty Blanarovičové zase Michaela dostala ránu do hlavy lebkou, i když ze strany Yvetty nešlo o záměr, ale nešťastnou nehodu. K dovršení všeho Michaela při jednom z pádů zalehla jednu z krys, které v pohádce také účinkovaly. Citlivou herečku pak dlouho trápilo, že způsobila smrt malého zvířátka.

Traumatické pro ni byly také záběry natáčené ve výškách, protože trpěla obrovskými závratěmi. "S Jasněnkou mám spojené tak nepříjemné pocity, že jsem tu pohádku ještě nikdy svému synovi ani nepustila," uzavřela Michaela.

Zato režisér Troška na natáčení své první úspěšné pohádky vzpomíná rád. S výběrem herců si prý nemusel nijak lámat hlavu - například Helena Růžičková se do role čarodějnice navezla zcela sama. "Říkal jsem jí, že budu točit pohádku, a ona mi hned odpověděla – a já v tom hraju ježibabu! A už bylo obsazeno," vysvětlil se smíchem pro deník Aha!. Režisér také vyvrátil omílané tvrzení, že královského komořího měl původně hrát Josef Kemr. "On by to zahrál, to ano, ale popravdě řečeno mě nenapadl," uvedl režisér. Ideálního komořího našel opět díky Heleně Růžičkové, která ho seznámila s Jaroslavem Čejkou. Ten potom v této drobné roli naprosto exceloval.