Jak vypadaly královny krásy před 100 lety: Jedinečné záběry z roku 2021

Natálie Borůvková

Královny krásy 100 let zpátky.

První soutěž Miss America se konala 8. září 1921.Víte, jak tehdejší královny krásy vlastně vypadaly? Prohlédněte si jedinečné záběry z Miss America, která se konala před 100 lety.

Soutěže krásy mají mnohaletou tradici. A jak se zdá, krása byla měřítkem dokonalosti i desítky let zpátky.

Jak vypadaly královny krásy před 100 lety

První Miss America se konala se na promenádě v Atlantic City a vznikla ze zcela jiného důvodu. Měla být jakýmsi lapačem na udržení turismu po Svátku práce. Tato tradice se pak udržela po dlouhou dobu. Svátek práce je pro Američany jakýmsi mezníkem konce léta a přivítáním podzimu.

Historie soutěže se začala psát roku 1920. Právě v tento rok totiž město uspořádalo poměrně skromnou akci s názvem Fall Frolic. Ta byla v následujícím roce rozšířena a stala se z ní akce, která trvala dva dny. Tehdy se jí účastnily tisíce lidí.

V roce 1923 se na stejnou promenádu přišlo podívat přes 300 000 lidí. Aby byl program co nejpestřejší, zahrnoval od počátku také dvě soutěže krásy. První byla Meziměstská soutěž krásy a druhá Koupací revue. Zatímco Meziměstská soutěž krásy byla určena převážně pro amatérky, Bather's Revue neboli Koupací revue hostila profesionální modelky a herečky.

Do této soutěže se přihlásilo více než 1 000 soutěžících z celých USA. Ty musely zaslat své fotografie a pokud vyhrály, získaly trofej a titul "Zlaté mořské panny". Pokud žena skončila na druhém nebo třetím místě, byly cenou plavky a trofeje navržené Annette Kellermanovou. Plavkyní, která se snažila zpopularizovat jednodílné plavky namísto plaveckých kalhotek.

Z několika stovek přihlášených bylo vybráno pouhých šest účastnic. Ty pak reprezentovaly své město. Pokud jde o krásu, mohl se přihlásit kdokoliv, jedno však musely splnit všechny zúčastněné. Musely být svobodné. Vdaná žena tak šanci přihlásit se neměla.

Prohlédněte si jedinečné záběry z Miss America 1921

Pokud jde o šanci na vítězství, ta byla z poloviny ovlivněna porotou. Druhou část pak zajistili sami lidé, a to silou svého potlesku. To, co je dnes hodnoceno, jako talent, komunikační dovednosti a chytrost, se tehdy vůbec nebralo v potaz.

První vítězkou se stala Miss Washington, DC, Margaret Gormanová. Bylo jí tehdy pouhých 16 let a měřila něco málo přes 150 cm. Ani výška tedy nebyla kritériem pro vítězství, jak tomu je dnes.

Gormanová se tehdy přihlásila do soutěže Koupelové Revue, složené výhradně z profesionálních modelek. Byla však natolik oblíbená u publika, že za svou přehlídku Boardwalk Parade získala další trofej.

"Nikdy jsem nestála o to, abych se stala Miss America. Nebyl to můj nápad. Všechno mě to hrozně nudí. Opravdu na to všechno chci spíše zapomenout," řekla Gormanová později o svém vítězství.

