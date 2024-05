„Mission: Impossible“ – Tom Cruise – Praha. To jsou sčítance, jichž výsledkem je z ostudy kabát, který si naše hlavní město obléklo, když u nás byla filmová turistika ještě v plenkách. Mezinárodní ostudu našich úřadů se snažil napravit šéf barrandovských ateliérů i prezident Václav Havel…

Nalákat filmové producenty zpět do naší země stálo velké úsilí, nakonec se to povedlo a po letech se vrátil i hvězdný herec a producent.

Do Prahy

Agent Ethan Hunt z elitního týmu CIA má za úkol chytit muže, který má v plánu ukrást seznam agentů CIA ve východní Evropě. Jeho představitel Tom Cruise v akčním thrilleru Mission: Impossible je zároveň jeho producentem, a pro děj si vybral naše hlavní město.

Na krátkou upoutávku se můžete podívat na následujícím videu:

Po roce 1989 se světu otevřená Praha dostala do hledáčku filmových lokačních skautů, kteří v ní objevili nekonečné možnosti pro natáčení. Gotika, renesance, baroko, klenuté mosty, zurčící Vltava – nejen to nabízelo (a stále nabízí) nádherné kulisy, kam lze snadno zasadit děj, který se odehrává v hlavních, velkých či menších jiných evropských městech. Plusem pro Česko(slovensko) byla také skvělá tradice našeho filmu.

Cruise však nechtěl vydávat Prahu za jiné město, nevyhlídnul si ji ani kvůli historickým památkám. Chtěl ji ukázat v (tehdejší) současnosti, což se dle jeho mínění mohlo zamlouvat i Čechům. Pro natáčení si jeho filmový štáb vybral okolí Karlova mostu, Kampu a nově zrekonstruovaný Lichtenštejnský palác coby místo americké ambasády pro úvodní scény.

close info YouTube / YouTube zoom_in Štáb si vybral pro scény zajímavá zákoutí. Skutečnost,a dole filmový záběr.

Slibné přípravy

Reklamní agentka filmu Katherine Orloff pár týdnů před natáčením Prahu navštíví a uspořádá tiskovou konferenci. Na ní se snaží vysvětlit přínos pro zemi, město i „bonusy“, včetně třeba těch, že při nočním natáčení „zaplaví“ Prahu (tedy část, kde se bude natáčet) světla, které poskytnou velkolepý pohled pro obyvatele i turisty. Zaskočí ji, že se novináři spíš než o efekty a film zajímají, zda jsou filmaři ochotni zaplatit hotel obyvatelům, které by noční natáčení případně rušilo, alespoň tak o tom píše zahraniční tisk.

close info YouTube / YouTube zoom_in Na Kampě

Pro přípravné práce si Cruise a jeho koproducentka Paula Wagner najmou v Praze místní produkční společnost. Úřad vlády ČR nabídne hollywoodským filmařům pronájem exteriérů za padesát tisíc korun za jeden natáčecí den, což oni považují za přiměřené, protože se netočí v interiérech.

Naše zdroje uvádějí, že to bylo osmdesát tisíc, to však úplně nehraje takovou roli jako to, že se o tom dozvěděl tehdejší ministr bez portfeje Igor Němec (ODS), který stál v čele tohoto úřadu…

„Měli jsme dojem, že přešli od komunismu k fanatickému kapitalismu, aniž by brali v potaz, že už dávno takový není,“ uvedla po natáčení pro media Orloff.

O co šlo?

close info YouTube / YouTube zoom_in Další snímek z natáčení. Tak si upravil režisér scénu pro film.

Když nestačí „plácnout si“

Krátce před natáčením americkému filmařskému štábu totiž bylo sděleno, že se částka za pronájem zvyšuje… Jenže to navýšení bylo více než desetinásobek! Přesně na pět set osmdesát tisíc korun! (Na této částce se naše i zahraniční media shodují.)

Se šokovanými producenty se vládní úřednici, pod jejichž pravomoc Lichtenštejnský palác spadal, o původní dohodě odmítli bavit. Američané nenašli zodpovědnou osobu, se kterou by o tom mohli jednat. Navíc jim bylo řečeno, že pokud smlouvu s navýšeným pronájmem ihned nepodepíší, nebudou smět točit.

Naprosto znechucený a rozlícený Cruise si to nenechal líbit a s pocitem, že je Praha oškubala jako husu to po natáčení patřičně rozvířil v mediích. Americkým filmařům vzkázal, že pokud by snad chtěli natáčet v nádherné Praze, ať na to zapomenou. „Ze situace, ke které došlo, jsme byli zklamaní,“ potvrdila jeho slova Wagner, „… bohužel to brání budoucí filmové tvorbě v tomto městě.“ Přidala se i Orloff s tím, že „jistý nepřátelský tón vycítila už během tiskovky“.

A samozřejmě zahraniční media vyrukovala s tím, že Češi vůbec nepochopili, o co jde, a že využívat „kapitalistické“ cizince není cesta k úspěchu. Navíc se začalo šířit, že Praha není vhodnou lokalitou pro filmové producenty.

close info YouTube / YouTube zoom_in Ethan Hunt se vydává po schodech

Kdo chce moc…

Celá aféra „sedřít Američany z kůže“ měla později po léta neblahé následky pro státní kasu, které Němec vůbec nedomyslel. Kritice se bránil tím, že filmařům byl naúčtován nájem dle platného sazebníku. Ten však ale on nechal změnit krátce před natáčením.

close info YouTube / YouTube zoom_in Natáčelo se i na Staroměstském náměstí

K celé události se vyjádřil i režisér a tehdejší šéf „Barrandova“ prozíravý Václav Marhoul, dle kterého Cruise naší zemi nazval „naprostým debilovem“, kde není možné točit. Nabídnul Úřadu vlády, ať nechá Američany dotočil film, který mohl filmařskému průmyslu pro nás otevřít brány, za původní sjednanou částku, a že rozdíl dva a půl miliónů korun za americké producenty Barrandov uhradí. Na to však Němcův úřad nepřistoupil.

Také prezident Havel se přiklonil na stranu amerických filmařů. Vládní úředníky se ale snažil omluvit tím, že nepochopili myšlenku „nepřímého zisku“ a výhody, které by Praze (a tak státní kase) nejen filmová produkce ale turistika přinesla. Dle zahraničních medií z jeho rozhlasového projevu vyznělo, že tak hvězdnému herci, jakým je Cruise, měly být jako producentovi prostory před palácem poskytnuty zdarma. (O tématu více galerie).

Zdroje: www.nytimes.com, ct24.ceskatelevize.cz magazin.aktualne.cz