Nejvyšší modelka světa je velmi žádaná, přesto se kvůli výšce bojí vycházet ven

Elisany Silva se narodila v chudinské čtvrti brazilského Salinopolisu, kde je lékařská péče špatně dostupná. Rodiče neměli peníze, aby s dcerou běhali po vyšetřeních, a tak nikdo netušil, proč dívka tak rychle roste a ve 14 letech měří už dva metry.

Dětství nezvykle vysoké Elisany nebylo zrovna šťastné. Dívka převyšovala své spolužáky o půl metru a stala se kvůli tomu terčem posměchu a šikany. Uzavřela se do sebe, s nikým nekomunikovala a veškerý čas trávila jen s nejbližší rodinou. Když jí bylo 14 let, skončila se školou úplně. V té době se už totiž ani nevešla do školního mikrobusu.

Štěstím v neštěstí bylo, že tehdy její příběh zaujal místní média a roznesl se do světa. Neznámí dárci rodině zaslali finanční prostředky na lékařskou pomoc, a tak se Elisany konečně dozvěděla, že za její rapidní růst může nádor na štítné žláze. Díky úspěšné operaci se její výška zastavila na 203 cm.

Elisany přesto ve svém městě dodnes bojuje s předsudky. Protože má krásnou jemnou tvář a štíhlou postavu, chtěla by se stát modelkou. Svou výškou ale nezapadá mezi kritéria pořadatelů přehlídek. Větší příležitost zatím dostala jen před čtyřmi lety, kdy na mole v Belému předváděla svatební šaty. Horší ovšem je, že na ni dodnes na ulici všichni lidé civí, jako by byla z jiné planety.

Mínění druhých nicméně neodradilo jejího snoubence Francinalda, který se do ní zamiloval, ačkoli sám měří pouhých 163 cm. "Viděl jsem ji, a připadala mi krásná," svěřil se mladý Francinaldo. "Moji kamarádi také říkají, že je hezká. Chtěli by se s ní seznámit, ale ona nechce nikam chodit. Stydí se vycházet ven."

"Je to divné. Když se vezmeme za ruce, vypadá to, jako bych vedla mladšího bráchu. Lidé si na nás ukazují, jaký jsme to nesourodý pár," vysvětluje dnes 23letá Elisany. Jejím největším snem je kromě modelingu také vlastní velká rodina. Zatím se jí ale nepodařilo přijít do jiného stavu. "Vypadá to, že nebudu moci mít vlastní děti," přiznala smutně Elisany. "Když to jinak nepůjde, tak nějaké dítě adoptuji. Je přece tolik matek, co své děti nechtějí, a já bych jich chtěla hned několik," doplnila mladá žena.