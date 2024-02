Debbie Harry, ikonická zpěvačka skupiny Blondie, je významnou osobností hudebního průmyslu již od vzniku skupiny v polovině 70. let. Dnes jí je již 78 let a vypadá naprosto neuvěřitelně. Energie z ní jen prýští.

Debbie se narodila 1. července 1945 jako Angela Trimbleová. Byla však adoptována a vyrůstala v Hawthornu ve státě New Jersey. Než se její hudební kariéra rozjela, vystřídala v raném věku řadu zaměstnání, mimo jiné pracovala jako sekretářka, servírka, go-go tanečnice, a dokonce i jako zajíček Playboye. Jenže pak přišel zlom.

close info Profimedia zoom_in Debbie Harry zamlada

Vznik skupiny Blondie

Skupinu Blondie založili v roce 1974 Debbie Harry a kytarista Chris Stein. Název kapely, inspirovaný nadávkami, které Harry dostávala kvůli svým blond vlasům, se stal synonymem její image.

Blondie se rychle stali pravidelnými hosty newyorských podniků, jako jsou Max's Kansas City a CBGB, a pomohli tak stát se průkopníky americké nové vlny a punkové scény.

Vzestup ke slávě

Vzestup kapely ke slávě byl poznamenán její inovativní hudbou, v níž se mísily prvky punku, diska a rapu. Jejich třetí album Parallel Lines je katapultovalo k mezinárodnímu úspěchu a obsahovalo hity jako Heart of Glass a One Way or Another.

Sólová kariéra a přestávka

Po rozpadu Blondie v roce 1982 se Debbie věnovala sólové kariéře, vydávala alba a hrála ve filmech. Přesto její srdce zůstalo u Blondie, což vedlo k reunionu skupiny na konci 90. let. V roce 2017 vyšlo jejich jedenácté studiové album Pollinator, které ukázalo, že kapela i po těch letech je stále přitažlivá.

Podívejte se na ni jen v několik dní starém videu:

Zdroj: Youtube

Zvláštní osobní život

Debbie Harry nebyla nikdy vdaná a nemá ani děti. Její dlouhodobý vztah s Chrisem Steinem byl jak osobní, tak profesionální a významně přispěl k úspěchu kapely. Navzdory rozchodu zůstali blízkými spolupracovníky.

Nyní, ve svých 78 letech, Debbie Harry stále inspiruje svým stylem, energií a oddaností hudbě a aktivismu. Její autobiografie Face It poskytuje intimní pohled na její život, kariéru a výzvy, kterým čelila, včetně setkání s Tedem Bundym a vztahu s Andym Warholem.

A nevěřili byste, jak dnes Debbie Harry vypadá! Toto je její jen pár dní starý snímek – vypadat takto v 78 letech, to by chtěl snad každý:

close info Profimedia zoom_in Debbie Harry 2024

Vliv Debbie Harry na hudbu a kulturu je nepopiratelný. Jako tvář skupiny Blondie bořila bariéry a udávala trendy, stala se ikonou chladné sexuality a pouličního stylu. Ve svých 78 letech pokračuje v turné, vystupování a komunikaci s fanoušky, což dokazuje, že její vliv a vitalita jsou stále stejně silné.

