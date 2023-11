Melody Thomas Scottová se narodila 18. dubna 1956 jako Melody Ann Thomasová. Je významnou americkou herečkou, kterou televizní diváci znají především jako krásnou Nikki Newmanovou z telenovely Mladí a neklidní. Jak Melody vypadá dnes?

Dětství u filmu

Kariéra Melody Thomas Scottové trvá již několik desetiletí a zanechala ve světě showbyznysu nesmazatelnou stopu. Cesta Scottové do světa zábavního průmyslu začala v Los Angeles. V místě, kde se narodila. Ve filmu si poprvé zahrála jako dítě, když ztvárnila jednu z postav v psychologickém thrilleru Alfreda Hitchcocka z roku 1964 Marnie. V polovině sedmdesátých let se Scottová proslavila v mnoha dalších kultovních seriálech a filmech.

Objevila se například ve filmu Johna Waynea The Shootist z roku 1976. Scottová byla poslední herečkou, která se s legendárním Johnem Waynem objevila na filmovém plátně. Svůj herecký talent Scottová předvedla také v seriálech jako Akta Rockford a Charlieho andílci, spolu s rolí v seriálu Waltonovi.

Jedním z mezníků její kariéry byl rok 1979, kdy se Scottová rozhodla seriál Waltonovi opustit a přijala roli Nikki Reedové v seriálu Mladí a neklidní. V této roli setrvala neuvěřitelných 44 let.

V průběhu natáčení se z Nikki, původně chudé dívky ze špatné společnosti, stala nedílná součást janovské společnosti a provdala se za ikonického Victora Newmana, kterého ztvárnil famózní Eric Braeden.

Jak vypadá dnes?

Seriál vypráví o rodinách Abbottů a Newmanů podnikajících v kosmetickém průmyslu. Hlavou Newmanovy rodiny je Victor Newman, arogantní miliardář a jeho žena Nikki. Seriál Mladí a Neklidní je bezesporu jedním z nejznámějších a nejslavnějších televizních počinů, které v oblasti nekonečných seriálů vznikly.

Scottová o své dlouhotrvající kariéře řekla: „Pro herce je zázrak, když mu práce vydrží 35 let. Možná i proto se cítím nesmírně požehnaně, že mohu hrát už tak dlouho a přitom stále dělat, co mě baví.“ Scottová však svůj talent neomezila pouze na herectví. V červnu 1985 předvedla svou všestrannost jako host celebrit v pořadu The $25,000 Pyramid.

Dne 19. února 2019 věnoval seriál Mladí a neklidní Scottové samostatnou epizodu. Bylo to na počest její pozoruhodné, více než čtyřicetileté historii. Melody byla oceněná v roce 2023 titulem nejdéle působící herečky v seriálu, neboť Nikki, jak už bylo řečeno, hrála úctyhodných 44 let.

Mimo obrazovku se osobní život Scottové prolíná s její profesní cestou. Při natáčení slavného seriálu se seznámila s výkonným producentem seriálu Edwardem J. Scottem. Pár se vzal v roce 1985 a má tři dcery: Jennifer, Alexandra Danielle Yeaggy a Elizabeth. Jejich domovem je Beverly Hills v Kalifornii.

V květnu 2011 se Scottová stala poprvé babičkou, když její dcera Jennifer porodila dvojčata Jamese a Charlotte. Melody a Edward se tak stali hrdými prarodiči, kteří si vnoučata užívají plnými doušky.

