Populární herec Bruce Willis si za svou bohatou kariéru zahrál nespočet rolí. Vždy platil za neuvěřitelně charismatického muže. O fanynky neměl nouzi hlavně kvůli své drsné image. Rozhodně se ovšem v jeho případě nedá mluvit o genetické výbavě. Podívejte se na jeho sourozence.

Bruce Willis ukončil kariéru kvůli své zdravotní diagnóze. Byla mu diagnostikovaná frontotemporální demence. Od té doby je v neustálém obklopení své rodiny. Společnost mu dělají nejen jeho děti a ženy jeho života, ale i sourozenci.

Velká rodina

Sympatický herec má pozoruhodně velkou rodinu. Je otcem pěti dcer. Rumer, Scout a Tallulah má s herečkou Demi Moore. Maminkou dalších jeho dvou dcer je Emma Heming. Společně vychovávají Mabel a Evelyn.

Není se čemu divit, že si Willis založil opravdu velkou rodinu. On samotný měl tři sourozence. Právě jeho nejbližší mu byli největší oporou v jeho dětství, když ho ve škole šikanovali kvůli koktání.

Matka Bruce Willise pocházela z Německa. Zamiloval se tam do ní americký voják David. Bruce se v Německu narodil a nějakou dobu tam dokonce žil. Do Ameriky se rodina odstěhovala poté, co David skončil v armádě. Zakotvili v New Jersey. Matka Bruce pracovala v bance a otec po konci v armádě jako svářeč a mechanik v továrně. Děti se ovšem rozhodly vydat zcela jinou cestou.

Podobu se sourozenci nenajdete

Bruce není jediný, kdo září v zábavním průmyslu. I jeho mladší bratr David se pohybuje ve filmovém prostředí. Je uznávaným filmovým producentem.

Pracoval například na pár filmech, ve kterých hrál i jeho slavnější bratr. Mezi jejich společné projekty patří Smrtonostná past nebo Můj soused zabiják.

Dále produkoval filmy Exploze, Snídaně šampiónů nebo Nabitá zbraň. I Davida lákalo ukázat se před kamerou. Objevil se například v komediálním filmu Návrat Bruna.

Jedinou ženou mezi sourozenci je Florence Willis. Mladší sestra známého herce se ve společnosti příliš neobjevuje. Naposledy se po boku Bruce ukázala v roce 2006 na jeho ceremoniálu na hollywoodském chodníku slávy.

Bruce, David a Florence měli ještě jednoho bratra. Byl jím Robert Willis, který se živil jako designér webových stránek. Zemřel v roce 2001 na rakovinu slinivky v pouhých dvaačtyřiceti letech.

Nemoc je spojila

Bruce Willis oznámil konec kariéry v březnu 2022. Důvodem byl jeho zdravotní stav. Onemocněl afázií při které dochází k poškození některých oblastí mozku a člověk pak přichází do určité míry o schopnost mluvit a rozumět řeči.

Od té doby je neustále ve společnosti své rodiny. „Ve chvíli, kdy byl Bruce diagnostikován, tak se celá rodina spojila, aby udržela jeho vzpomínku na rodinu nedotčenou a aby mu neustále připomínala, že jej všichni milují. Vždy je s ním alespoň jeden člen rodiny,“ uvedl zdroj z blízkosti rodiny.

