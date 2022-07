Vědci zrekonstruovali mumii krásné Nefertiti: Vyšla zvláštní tvář mužských rysů

Nefertiti. Ilustrační foto

Jméno královny Nefertity je vždy spojováno s typicky egyptskou tváří a s dlouhou „čepicí“ na hlavě. Tím tato královna proslula na jejích zobrazeních, a proto je zarážející, že rekonstrukce její tváře vědeckou metodou ukázala spíše tvář s hrubými mužskými rysy. Rekonstrukce vyvolala řadu kontroverzních debat.

Nefertiti, královna známá svou krásou, vládla v polovině 13. století př. n. l. po boku svého manžela, faraona Achnatona. Pravděpodobně byla matkou nejslavnějšího faraona, snad ještě kontroverznějšího Tutanchamona.

Nefertiti byla vždy zobrazována jako milovaná a mocná postava, která se králi ve všem vyrovná. Stala se tak ikonou krásy po celém světě od doby, kdy byla její busta vyzdvižena z egyptského písku. Její postava je pro Egypt téměř stejným symbolem jako pyramidy v Gíze.

Nyní vědci pomocí 3D technologie zrekonstruovali její tvář v rámci historického forenzního rekonstrukčního projektu na Travel Channel.

Nalezená mumie byla Nefertiti

O mumii krásné královny nebylo dlouho nic známo, dokud nebyla silně poškozená mumie tzv. Mladší dámy objevena v jedné z hrobek v egyptském Údolí králů. Objev byl datován do roku 1898, ale až o více než sto let později, v roce 2010, se díky důkazům DNA ukázalo, že se jedná o Tutanchamonovu biologickou matku. Otcem Tutanchamona byl faraon Achnaton, manžel Nefertiti, což bylo i základem teorie, že by nalezená mumie mohla být ostatky legendární královny. Do té doby nebyl žádný nález pozitivně identifikován jako Nefertiti.

Po potvrzení důkazů pak tým vědců z Bristolské univerzity v Anglii digitálně zmapoval obličej Mladší dámy a zrekonstruoval obličejovou plastiku 3400 let staré mumie. Její výsledná podoba je ale zarážející. V samotném překladu jejího jména je totiž obsaženo slovo krásná, doslovně „nefertiti“ (s malým „n“) znamená "Krásná přišla", kde slovo "nefer" znamená dokonce více než jen krásu. Lze ho přeložit i jako "dobrota" a "dokonalost". Vzhledem k tomu, že egyptské hieroglyfy mají několik významových vrstev, i v Nefertiti muselo být něco více než jen krása.

Rekonstrukce odhalila zvláštní rysy

Rekonstrukce tváře se ujali Josh Gates a tým "Expedice Neznámý", spolu s uznávaným egyptologem doktorem Aidanem Dodsonem z Bristolské univerzity. Těm se podařilo získat povolení od egyptského ministerstva pro památky a Egyptského muzea. Mohli tak konečně odstranit ochrannou skleněnou schránku, která mumii zakrývala, aby ji mohli dále prozkoumat. Jejich výzkum přinesl překvapivé závěry.

Pomocí nejnovější technologie 3D zobrazování byla digitálně zmapována tvář mumie a poté byla vytvořena replika její hlavy.

Paleoumělkyně Elisabeth Daynès poté na základě tohoto modelu a forenzní analýzy vytvořila realistickou bustu obličeje Mladší dámy. Stejná žena pak stojí i známou rekonstrukcí tváře krále Tutanchamona z roku 2005.

Výsledkem práce celého týmu pak byla velmi věrná rekonstruované tvář královny Nefertiti. Její podoba ale mnohé zaskočila, protože královna nebyla tak krásná, jak se očekávalo. Její tvář je extrémně dlouhá a žena má velmi mužské rysy a hrubý, ostře řezaný tvar obličeje. Pozoruhodný výsledek Nefertitiny tváře paleoumělkyně analyzovala na základě známých vyobrazení královny Nefertiti, proto jsou i její doplňky takové, jaké známe.

Nová socha, či přesněji busta Nefertiti, poskytuje přesné zobrazení jejího vzhledu za života a podporuje teorii, že 3400 let stará mumie Tutanchamonovy biologické matky, přezdívané "Mladší dáma", je skutečně královna Nefertiti.

Více pokusů o rekonstrukci tváře

Podobou královny se zabývali mnozí vědci i umělci. Například fotograf Bas Uterwijk učinil další pokus o rekonstrukci tváře královny Nefertiti. Využil k němu software zvaný "GAN" (generative adversarial network), který je formou umělé inteligence, která umožňuje analýzu portrétů z různých médií (malba, socha, rytina) a přenos dat do aktuální fotografické interpretace.

"Metoda, kterou používám, je často považována za vědeckou, a to kvůli velmi realistickému aspektu výsledku. Většina mých portrétů však ve skutečnosti vychází z mých dojmů, a jsou tedy subjektivní," vysvětluje Uterwijk.

"Na většině uměleckých děl kolem Achnatona a jeho královny vypadají jako Núbijci nebo přinejmenším jako subsaharští lidé," dodává fotograf, který považuje tento manželský pár za velmi charismatický. "Nefertiti a Achnaton byli fascinující pár. Chtěl jsem se pokusit zachytit charisma Nefertiti a Achnatona, které je cítit ze starověkých děl."

Zdroje:

