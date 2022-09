Mléčná dráha se srazí s Andromedou dříve, než jsme čekali. Nastane obří exploze

Natálie Borůvková

Podle nové studie se galaxie Mléčné dráhy blíží ke srážce s galaxií v Andromedě. K ní má dojít dříve, než jsme čekali. Dokonce přijde obří exploze.

K této explozi má dle všeho dojít za zhruba čtyři miliardy let. Tedy dříve, než se původně myslelo.

Mléčná dráha se srazí s Andromedou dříve, než jsme čekali

Než tomu tak bude, je tu ještě jedna galaxie, které je třeba se obávat. Nová pozorování totiž ukazují, že Andromeda skutečně není jediná galaxie, s níž se má Mléčná dráha setkat.

Zhruba za 2,4 miliardy let se setká ještě s jinou, menší galaxií, Velkým Magellanovým oblakem.

Až se Velké Magellanovo mračno setká s naší galaxií, pravděpodobně se probudí supermasivní černá díra v jeho středu. Ta bude přijímat obrovské množství plynu a dalšího materiálu.

Jako následek toho všeho se zvětší. Vědci předpokládají, že toto zvětšení bude zhruba osmkrát větší, než je její současná velikost.

Právě to způsobí, že bude vyzařovat obrovské množství záření. V důsledku srážky se tak záře obklopující naši galaxii zvětší pětkrát více než je tomu dnes.

"Tento jev bude generovat silné proudy vysokoenergetického záření vycházejícího těsně mimo černou díru. I když to nebude mít vliv na naši sluneční soustavu, existuje malá šance, že ze srážky obou galaxií, která by nás mohla vyrazit z Mléčné dráhy do mezihvězdného prostoru, nevyvázneme bez úhony," vysvětlil Marius Cautun z Ústavu výpočetní kosmologie Durhamské univerzity.

Přijde obří exploze

Velké Magellanovo mračno vstoupilo do naší oblasti před 1,5 miliardou let a v současnosti se nachází 163 000 světelných let od naší domovské galaxie.

Je nejjasnější ze satelitních galaxií Mléčné dráhy. Až do této nedávné studie se astronomové domnívali, že Velké Magellanovo mračno projde kolem naší galaxie bez většího incidentu. Nová pozorování však ukazují, že tomu tak není.

Velké Magellanovo mračno totiž obsahuje dvakrát více temné hmoty, než bylo původně naměřeno. To způsobí, že celá tato hvězdná rodina bude vtažena do kolizního kurzu s Mléčnou dráhou.

Tato srážka může být z kosmologického hlediska již dávno na spadnutí. Vědci se domnívají, že Mléčná dráha se dosud srazila pouze s několika menšími galaxiemi, zatímco naše sousední galaxie Andromeda pohltila galaxie třicetkrát větší, než s jakými se setkala naše galaxie.

Srážky galaxií jsou poměrně časté a jejich výsledkem jsou změny ve struktuře galaxií, které mohou být dramatické. Po této srážce nebudou Mléčná dráha ani Velké Magellanovo mračno vypadat jako dnes. Pokud tedy Velké Magellanovo mračno může napáchat takové škody, co s naší galaxií udělá sráčka s Andromedou? Tu totiž vědci považují za skutečný armagedon. "To bude možná konec Mléčné dráhy, jak ji známe."

