Srážka Mléčné dráhy s galaxií Andromeda je blíž, než se čekalo. Co bude se Zemí?

Natálie Borůvková

Galaxie Andromeda.

Foto: PlanilAstro / Shutterstock

Gravitace dokáže ve vesmíru opravdu úžasné věci. Drtí plyn a prach na nové zářivé hvězdy, uhlazuje hrudkovité horniny na kulovité planety a když se jí zachce, rozbíjí celé galaxie doslova na kusy. Nyní jak se zdá, se schyluje ke srážce Mléčné dráhy s galaxií Andromeda. Otázkou je, co bude se Zemí?

Gravitace tlačí galaxie k sobě. Někdy jen dvě, jindy více. Výsledkem je pak velká galaktická koule.

Srážka Mléčné dráhy s galaxií Andromeda je blíž, než jsme čekali

Nejnovější snímek pořízený teleskopem Gemini North na Havaji zachycuje počátek fúze Mléčné dráhy s galaxií Andromeda v zářivých detailech. Obě galaxie, které se na něm podílejí, se budou kolem sebe kymácet, přetlačovat stávající hvězdy a vytvářet nové. Až se nakonec spojí.

K tomu dojde přibližně za 5 miliard let.

Podle vědeckých výzkumů se galaxie v Andromedě v současné době teprve řítí k naší Mléčné dráze rychlostí přibližně 113 km/s, nový výzkum ale odhalil, že srážka těchto galaxií již probíhá.

Naše Mléčná dráha je totiž na kolizním kurzu se spirální galaxií Andromeda. Ta je prozatím viditelná jen jako světelná skvrna na noční obloze, za 5 miliard let se s námi ale bude proplétat.

Spirální ramena naší galaxie zmizí, stejně jako naše supermasivní černá díra. Centrální černá díra Andromedy má totiž hmotnost 100 milionů Sluncí. Oproti naší, jež disponuje hmotností pouhých 4 milionů Sluncí. Až se tyto dvě galaxie protnou, Andromeda pohltí Mléčnou dráhu.

Pokud k tomu skutečně dojde, nakonec nebude existovat ani jedna z nich. Vznikne zcela nový typ galaxie.

Co bude se Zemí?

Jakmile by Andromeda vtrhla do osobního prostoru Mléčné dráhy, Slunce a celá naše sluneční soustava by byly vytlačeny na okraj nově vzniklé galaxie. A to o celých 26 000 světelných let dál.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

A to je ten lepší scénář. V tom horším bychom dle vědců mohli klidně skončit na galaktické Sibiři. Ve vzdálenosti 160 000 světelných let dál od centra Mléčné dráhy.

Došlo by ke srážce některých hvězd, které by se následně rozptýlily na nové dráhy.

Podle astronomů T. J. Coxe a Abrahama Loeba z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge by toto setkání ovlivnilo i činnost Slunce. To by se pravděpodobně proměnilo v ohnivého obra, který by následně pohltil celou naši planetu.

Andromeda je v současné době od naší galaxie vzdálena několik milionů světelných let. Máme tedy dostatek času doufat, že stále existuje naděje, že by nás mohla minout a tím zachránit.

Zdroje:

earthsky.org

www.scientificamerican.com

insh.world