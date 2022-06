Mléčnou dráhu čeká srážka se sousední galaxií. Podívejte se na obří explozi

Andromeda, galaxie Messier 31

Galaxie v Andromedě se řítí přímo na nás. Každou sekundu urazí 116 km. Podle posledních výpočtů je tak srážka nevyhnutelná. Přijde přibližně za 3,7 miliardy let. Jak bude probíhat?

Naše galaxie Mléčná dráha není ve vesmíru jediná. Sousedí zhruba s 30 dalšími a je druhá nevetší. První místo zaujímá galaxie v souhvězdí Andromedy Messier 31 (M31). Má průměr asi 220 tisíc světelných let a obsahuje asi bilion hvězd. Je od nás vzdálená přibližně 2,5 milionu světelných let.

Vzdálenost mezi galaxiemi se neustále mění. Jak přesně ale stále není jasné. „Studujeme prostorové rozložení pohybů galaxií, abychom zjistili, jak se vyvíjely, zvětšovaly a ovlivňovaly své struktury nebo principy fungování," vysvětluje Roeland van der Marel ze Space Telescope Science Institute in Baltimore. S tím vědcům pomáhají data astrometrické družice Gaia Evropské kosmické agentury ESA.

Mléčná dráha srážka s Andromedou

Gaia v současné době pracuje na vytvoření co nejpřesnější 3D mapy rozložení hvězd v okolním vesmíru. Odborníci tak mohou studovat, jak se pohybují uvnitř struktury domovských galaxií. „Změřené hvězdné pohyby odhalily, jak se Mléčná dráha a Messier 31 chovají ve vesmíru a zároveň jak se otáčejí kolem rotační osy. Měření rotace je přitom úplná novinka," chlubí se van der Marel.

Kombinací již existujících a aktuálních dat vědci vypočítali oběžné dráhy nejen zpětně, ale na několik miliard let dopředu. Průběh, načasování, ale také ničivý účinek střetu je pravděpodobně odlišný, než se předpokládalo. Předchozí simulace naznačovaly, že M31 a Mléčná dráha se mají čelně srazit přibližně za 4 až 5 miliard let.

Nová studie odhaluje, že se hvězdné skupiny k sobě přiblíží bokem asi za 3,7 miliardy let. Pokud se bude galaxie v Andromedě pohybovat rychlostí kolem 50 km/s, tak se s námi srazí. Jakmile ale dosáhne vyšší rychlosti, může nás těsně minout. I přesto se obě struktury budou navzájem ovlivňovat. Přitahování galaxií vytvoří podmínky pro vznik nových hvězd a mlhovin.

Sloučení černých děr

Ke konečnému sloučení Mléčné dráhy a M31 by mělo dojít asi za 10 miliard let. Uskupení hvězd se spojí do jedné obří eliptické galaxie nazvané Milkomeda. Černé díry, nacházející se v centru každé z nich, začnou kolem sebe obíhat. O necelých 17 milionů let později se pohltí a vyzáří gravitační vlny o síle 10 kvintilionů Sluncí.

Vědci odhadují, že pokud by se ve vzdálenosti 3,25 milionů světelných let od této události nacházela nějaká civilizace s technologií schopnou detekovat gravitační vlny, kolizi by zachytila.

