Vědci objevili v Mléčné dráze podivně blikající hvězdu. Vymyká se jejich chápání

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

Všichni známe takové to laškovné mrknutí okem. Jedna hvězda šibalka mrkla na anglické astronomy ze samotného srdce Mléčné dráhy. Asi chtěla říct, no tak mě kluci po těch letech zkoumání máte. Obří „blikající“ hvězda byla totiž náhodně objevena po sedmnácti letech pozorování a je nejspíš vzácným příkladem zatmění dvojhvězd.

Záhadný blikající obr

V rámci průzkumu VISTA Variables in the Via Lactea (VVV) prostřednictvím infračerveného světla dalekohledu VISTA, který je umístěný v poušti Atacama na hoře Cerro Paranal v Chile, pozorují astronomové zhruba miliardu hvězd. Během porovnávání údajů si výzkumný tým všimnul, že jedna hvězda na půl roku téměř přestala zářit, to znamená, že ji jiné těleso překrylo z 97 procent. Domnívají se, že k jejímu zatmění došlo před osmi lety, ale pak už se neobjevilo. „Je to opravdu neobvyklé, něco takového tu ještě nebylo,“ řekl člen týmu P. Lucas, astrofyzik z britské University of Hertfordshire pro Live Science. Dále uvedl, že si řekli „Co to je?“ (What Is This), pojmenovali ji proto VVV-WIT-8. Je to stará chladná hvězda, asi stokrát větší než Slunce. Leží téměř ve středu Mléčné dráhy ve vzdálenosti 25 000 světelných let. Pro vědce je příkladem blikajících obřích hvězd dvojhvězdného systému.

Zatmění dvojhvězd

Blikající hvězda VVV-WIT-08 není ve vesmíru jediná známá, která pohasíná, tedy bliká. Je ale zcela mimořádná. Jiná tzv. zákrytová hvězda Epsilon Aurigae dvojhvězdného systému byla objevena už v roce 1821 německým astronomem J. H. Fritschem. Další obří hvězda jménem Almaaz „pohasne“ – je zastíněna ale jen z poloviny na dva roky jednou za dvacet sedm let. Zatmění je delší, ale mnohem méně intenzivní než u VVV-WIT-08. Pokud jde o délku zatmění, rekord drží nedávno objevená dvojhvězda TYC 2505-672-1. K vzdálená od země 10 000 světelných let. Jednou za 69 let se sníží o 4,5 hvězdné velikosti (jasnosti) na tři a půl roku. Co je tedy na VVV-WIt-08 zvláštního?

Zdroj: Youtube

VVV-WIT-08 zamotala vědcům hlavu

Astronom P. Lucas a jeho kolegové stále to „co to je“ nedokážou vysvětlit. „Existuje spousta možností a žádná z nich úplně nefunguje,“ řekl Lucas. Spolu se S. Koposovem z Edinburské univerzity a L. Smithem z Astronomického ústavu Univerzity Cambridge výsledky svého zkoumání zveřejnili v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Jak říkají, je možné, že kolem hvězdy proletělo těleso, ale to, že by se objevilo na úrovni „witu“ považují za velmi nepravděpodobné. V podstatě vyloučily, že by patřila do skupiny cefeid (pulzujících proměnných hvězd). U žádné dosud známé nebyly pozorovány tak výrazné výkyvy zářivosti. Pokles jasu jasně naznačuje, že ji něco zastínilo, možná kolem ní obíhá „její hvězdný společník“, jak řekl Lucas. Domnívají se však, že by teleskopy jeho světlo zachytily. Přiklánějí se k názoru, že „vystřelila“ obrovský oblak prachu, který ji zastínil. Nebo oblak obklopuje nějakou slabou hvězdu nebo planetu a tak došlo k téměř úplnému zastínění „WITu“. Uvedli, že se dokonce může jednat i o černou díru. Podle nich tak jde o zcela novou kategorii hvězd.

K VVV-WIT-08 přibyly i další dvě nedávno objevené obrovské blikající hvězdy, které budou astronomové zkoumat, stejně jako dále WIT. „Určitě jich lze najít více, ale výzvou je nyní zjistit, kdo jsou jejich skrytí společníci a jak se stalo, že jsou obklopené disky, přestože obíhají tak daleko od obří hvězdy,“ uzavírá Smith. „Přitom se možná dozvíme něco nového o tom, jak se tyto systémy vyvíjejí.“

Zdroje: www.zmescience.com, www.livescience.com