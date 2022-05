V Mléčné dráze se objevil divný objekt. Pro "blikátko" vědci nemají vysvětlení

Elena Velímská

Mléčná dráha

Foto: Shutterstock.com

Na konci ledna 2022 astronomové z Mezinárodního centra pro radioastronomický výzkum (ICRAR) zveřejnili výsledky zkoumání záhadné objektu v Mléčné dráze, který se zařadil k dalším záhadám vesmíru. Tento je však ještě záhadnější…

Galaxie plná záhad

Pro obyčejného člověka je nejspíš celý vesmír jedna velká záhada. No ale ani astronomové nedokážou vše, co zpozorovali vysvětlit. Jen pár dní poté, co oznámili pozorování podivných vláken dlouhých 150 světelných let, jim zamotal hlavu zcela nový objev mladého studenta T. O’Dohertyho z australské Curtinovy univerzity. Pomocí radioteleskopu Murchison Widefield Array spatřil podivně blikající objekt. „Je vzrušující, že zdroj, který jsem identifikoval, je tak zvláštní objekt, jak se ukázalo,“ řekl. Astronomové vědí, že některé objekty ve vesmíru „blikají“. Nazývají to pomalé přechodné jevy. Příkladem je například supernova. Pár dní svítí a po několika měsících se vytratí. Jiné neutronové hvězdy – pulsary také vysílají paprsky, blikají a zhasínají. Bliknutí je však tak rychlé, že trvá několik milisekund, maximálně sekund. O‘Dohertyův objekt si však bliká „proti pravidlům“…

WIT

Nový blikající objekt se podobá hvězdě. Svítí minutu, pak si na čtvrt hodinky zhasne a zase se rozsvítí. Takže se nerozsvítí za vteřinku nebo za několik dnů, jako známá tělesa, ale po patnácti minutách, což je pro astronomy zcela nový jev. Tento objekt viditelný v radiových vlnách dostal pracovní název VVV-WIT 08; WIT – What is that? – Co je to? Takže je to v naší galaxii, je to pro astronomy neznámé, ale supernova to není… Badatelé se domnívají, že je menší než Slunce a vyzařuje polarizované rádiové vlny, díky nimž musí mít velmi silné magnetické pole. Může to být neutronová hvězda nebo bílý trpaslík, což znamená zbytek po zhrouceném jádru hvězdy. „Nějakým způsobem přeměňuje magnetickou energii na rádiové vlny mnohem efektivněji než cokoli, co jsme dosud viděli," vysvětlil O'Doherty, „… takový magnetar". Magnetary jsou super magnetické neutronové hvězdy, někdy s rádiovým zářením.

Zdroj: Youtube

Nové vesmírné světýlko?

Ač astronomové tento WIT nazvali magnetar s ultra dlouhou periodou, přesto nevědí, o co se skutečně jedná. Říkají, že dosud žádný takový objekt spatřen nebyl. „Tento objekt se během našich pozorování objevoval a mizel v průběhu několika hodin,“ uvedla vedoucí výzkumu N. Hurley-Walkerová z Mezinárodního centra pro radioastronomický výzkum. Objekt mohli astronomové pozorovat jen tři měsíce a pak zmizel. Proč si blikal v „minutách“, na to zatím nemají odpověď. Možná další zkoumání, nové radioteleskopy a pozorování ukážou, zda se jednalo o výjimečný úkaz, nebo je to v neprobádaném vesmíru běžné a jen se o tom neví.

Pozn.: VVV – průzkum VISTA Variables in the Via Lactea (pozorování Mléčné dráhy), číslo naznačuje, že to není jediný záhadný objekt.

#clanek|6243148#

Zdroje: earthsky.org, www.indy100.com