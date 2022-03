Vědci objevili na konci Mléčné dráhy „kočičí ocas“. Zatím netuší, o co se jedná

Spirála Mléčné dráhy

Tým čínských astronomů objevil obrovské vlákno plynu a prachu visící na vnějším okraji naší Galaxie. Zaujalo zvláštním tvarem připomínající kočičí ocas nebo rostlinu zvanou orobinec, které lidově říkáme doutník. Zatím není jasné, zda jde o kosmické mračno nebo zatím neobjevené rameno Mléčné dráhy.

Mléčná dráha má tvar spirály s centrální vybouleninou, jež je obklopená stočenými konci. Ty obsahují hvězdy, plyn a prach. Zatím jsou známé čtyři spirální ramena. Dvě hlavní, pojmenovaná Scutum Centaurus a Perseus, a dvě menší – Norma a Sagittarius.

Tato ramena systematicky prohledávají čínští astronomové s cílem najít stopy jiných molekul vznikající uvnitř oblaku neutrálního atomárního vodíku, a tak zmapovat hranice naší Galaxie. Pomáhá jim s tím největší radioteleskop světa Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, neboli FAST.

Cattail

Velkou výhodou FASTu je to, že skenuje vesmír skrz rádiovou část elektromagnetického spektra. Proto dokáže zachytit i méně nápadná studená plynová oblaka obsahující vodík. Vědci původně hledali mračna ve vzdálenosti asi 4,5 tisíc světelných let od Slunce. S překvapením však narazili na vesmírný objekt rozkládající se v mnohem větší vzdálenosti.

Poprvé bylo záhadné záření, které struktura produkuje, zpozorováno v roce 2019. Podle výpočtů je od nás vzdálená zhruba 68 000 světelných let a podle dat z HI4PI all-sky HI survey může celkově měřit až 16 300 světelných let a vážit dohromady jako 65 tisíc Sluncí. To z ní dělá zatím největší a nejvzdálenější vlákno naší Galaxie.

Existence „kočíčího ocasu“ je pro odborníky záhadou. „Stále netušíme, jak se na tak odlehlém místě mohla vytvořit tak velká konstrukce plynu.“ Řekl astronom Nankingské univerzity Kepling Qiu. Většina podobných větví se totiž nachází blíže galaktickému jádru.

Záhadné mračno

Další zajímavostí je samotný tvar objektu. Místo toho, aby byl zakřiven do kruhu, trčí pod nezvykle velkým úhlem ven ze spirálního ramene Střelce. Díky této zvláštnosti tak vlákno dostalo svůj název.

Co je tedy vesmírný orobinec zač? Astrofyzici zatím tápou. Buď se jedná o extrémně velké molekulové mračno nebo o prapůvodní spirální rameno z počátku Mléčné dráhy. V tomto případě však vyvstávají další otázky. „Kočičí ocas“ je moc velký a je příliš daleko od galaktického centra. Také není napojený na žádný její konec a postrádá typický tvar.

