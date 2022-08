Na Mléčnou dráhu tlačí obrovská neznámá síla. Vědci pro ni nenašli vysvětlení

Na Mléčnou dráhu tlačí obrovská neznámá síla.

Vědci už 30 let vědí, že Mléčná dráha cestuje vesmírem. Dlouho však netušili proč. Poslední pozorování ale naznačují, že ji postrkuje neviditelná síla. Ta zároveň ovlivňuje i vše kolem nás. Jmenuje se Dipólový repeler.

Vše je v pohybu. Země se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce. To se točí kolem středu Mléčné dráhy a ta se, společně s dalšími galaxiemi řítí vesmírem rychlostí dva miliony kilometrů za hodinu. Tato aktivita je způsobena tajemnou strukturou, která na nás tlačí neuvěřitelně obrovskou silou.

Aby vědci odhalili, co přesně ovlivňuje dění ve vesmíru, sledují ho v intergalaktickém měřítku. Zaměřují se nejen na tzv. lokální skupinu rozprostírající se do šířky několika milionů světelných let, skládající se z Mléčné dráhy, Andromedy, Triangulumu a několika dalších trpasličích galaxií, ale také na další soubory vzdálených hvězdných struktur.

Mléčná dráha a neznámá síla

Ty se shlukují do tzv. superkop, které mohou být široké několik stovek milionů světelných let. Mezi těmito soustavami existují prázdná místa, v nichž se nenachází téměř nic. Sem tam tuto pustinu oživí několik roztroušených galaxií. Největší z nich je Boötesova prázdnota, jež má průměr 300 milionů světelných let.

S pomocí silných teleskopů vědci odhalili, že všechny galaxie se od těchto pustých oblastí ve vesmíru vzdalují a letí směrem k těm více zaplněným. Během modelování toků objevili masivní pusté místo, který funguje jako obrovský odpuzovač. Pojmenovali ho Dipólový repeler.

„Proudění díky gravitaci teče dolů, podobně jako voda ve vodopádu," říká astronom Brent Tully z Institute for Astronomy v Honolulu. „Pak jsme ale zkusili malý matematický trik. Směr gravitace jsme převrátili, abychom viděli, kde v tomto případě proudy končí. Tím místem byl dipólový repeler.“

Přitahovače a odpuzovače

Odborníci zároveň odhalili, že naši Mléčnou dráhu přitahuje impozantní kosmická struktura Shapleyho superkopa. Její gravitační síla ale není tak velká, aby naši galaxii táhla rychlostí, jakou astronomové pozorovali. Kdyby na ni ale něco tlačilo z druhé strany, záhada by byla vyřešena.

Touto odpudivou silou disponuje právě Dipólový repeler, v jehož obří prázdnotě se nachází jen pár struktur. Na tyto „oázy" se chtějí vědci zaměřit. Doufají, že jim pomohou pochopit, co se ve vesmíru odehrává.

