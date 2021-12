Mléčná dráha se srazí s jinou galaxií dřív, než se čekalo. Přijde obří destrukce

Mléčná dráha se srazí s jinou galaxií dříve

Foto: Alex Mit/Shutterstock.com

Už nějakou dobu astronomové pozorují, že se Mléčná dráha pomalu, ale jistě posouvá k jednomu ze svých sousedů. Ke Galaxii v Andromedě. Spočítali, že kolize je nevyhnutelná a přijde za přibližně osm miliard let. O 6 miliard let dříve se však srazí z jinou galaxií - s Velkým Magellanovým oblakem.

Ve Vesmíru neexistuje klid. Pohybují se planety, hvězdy i celé galaxie. Jejich výsledkem jsou srážky. Podobné, jako když v davu narazíte do kolemjdoucího. Takový střet čeká i naši domovskou galaxii - Mléčnou dráhu. A to hned dvakrát.

Nejdříve vědci zjistili, že se naše Mléčná dráha nachází v kolizním kurzu Galaxie v Andromedě. Spočítali, že s největší pravděpodobností půjde o boční náraz a obě galaxie pak splynou v jednu černou veledíru. Ta by měla pohltit okolní materiál, čímž by vzniklo aktivní galaktické jádro. Otázkou však je, zda k této srážce opravdu dojde. Mléčná dráha do té doby totiž může zcela zaniknout.

Podívejte se na simulaci srážky Mléčné dráhy s Galaxií v Andromedě:

Zdroj: Youtube

Srážka dvou galaxií

Velké galaxie, jako je naše Mléčná dráha, jsou obklopeny menšími, tzv. satelitními galaxiemi. Vetšinou tyto menší hvězdné soustavy kolem větších obíhají po stejné dráze několik miliard let. Občas se však stane, že se vychýlí a s centrální galaxií se srazí.

Jednou z těchto satelitních galaxií je i Velký Magellanův oblak, který září nejjasněji. Zajímavostí je, že se do sousedství Mléčné dráhy dostal teprve před 1,5 miliardy lety. I přesto je schopen způsobit nemalé problémy. Nová měření totiž zjistila, že tato galaxie obsahuje více než dvakrát tolik temné hmoty, než se myslelo. Díky tomu přichází o energii a zpomaluje. Mléčná dráha ho tak gravitačním působením přitahuje.

Velký Magellanův oblak - pohled z IndonésieZdroj: TitleWatsa/Shutterstock.com

Bude to destrukce obřích rozměrů

„Dvě miliardy let jsou sice z hlediska lidského života velmi dlouhá doba, ale v kosmických rozměrech jde o krátký časový úsek,“ uvedl hlavní autor práce Marius Cautun. „Zničení Velkého Magellanova oblaku, jak bude pohlcován Mléčnou dráhou, přinese do naší galaxie spoušť."

Vědci z Durhamské univerzity předvídají, že srážka s Magellanovým oblakem by mohla „probudit“ černou díru, která zatím v klidu leží v centru naší galaxie. Aktivně by začala pohlcovat okolní plyny a zvětšila by se asi na desetinásobek. Zároveň by však vyvrhovala obrovské množství radiace. Podle Durhamským vědců by to na Zemi nemělo mít nějaký zvláštní dopad. Existuje však nepatrná pravděpodobnost, že srážka by mohla celkově odklonit sluneční soustavu z její dráhy. To by mohlo znamenat, že by se pozice Slunce a Země mohla změnit. Život na planetě by tak byl ohrožen.



Zdroj:

www.stoplusjednicka.cz, www.sci-news.com, www.ct24.ceskatelevize.cz