Po padesátce se spousta věcí mění a s nimi stravování, přesněji řečeno výživa. Týká se zejména mléčných výrobků, které bychom rozhodně měli přidat do jídelníčku. Ale pozor, jeden druh je lepší vynechat.

Nikdo nemládne a padesátka bývá zlomový věk, ve kterém se objevují různá chronická onemocnění, zejména osteoporóza. Pravdou ovšem je, že na tu si takzvaně „zaděláváme“ už v dětství, tedy v případě, že jsme odmítali vše, co zavánělo tvarohem, sýrem a bílým jogurtem.



Mléko? Ano i ne

Začneme tím nejzákladnějším, a to je mléko. Možná vás to překvapí, ale podle jedné švédské studie může popíjení většího množství mléka, což dělá tak 3 a více sklenic denně naopak přispívat k lámavosti kostí. Děje se tak vlivem některých látek, které v normálním množství tělu neškodí, ale v nadměrném je nedokáže nejenom správně zpracovat, a především si neporadí s tolik potřebným vitaminem D. Znamená to přestat pít mléko?

Důležitá je pestrost

Abychom odpověděli na předcházející otázku, určitě ne. Ale jako jinde, i tady platí všeho s mírou. Důležité je konzumovat tvarohy, tvrdé sýry, zakysané mléčné výrobky s odpovídajícím množstvím tuku, tedy minimálně polotučné, protože v něm se, jak známo, rozpouští vitamin D a je tedy pro tělo lépe využitelný.

Vápník a vitamin D

Aby vaše tělo dokázalo absorbovat vápník, potřebuje k němu vitamin D, který využívá k produkci hormonu zvaného kalcitriol. Právě ten totiž pomáhá absorbovat vápník z potravy, kterou jíte. Jestliže vaše tělo nemůže tento minerál získat z potravy, bere si ho z kostí. Tak dochází k jejich řídnutí.

A právě nedostatečný příjem vápníku a vitaminu D pak vede k osteoporóze, tedy onemocnění kostí, které způsobuje úbytek kostní hmoty. Problém je v tom, že lidé trpící osteoporózou musí na sebe dávat pozor, protože se jim snadněji lámou kosti.

Čemu se vyhnout?

Dejte si pozor na plísňové sýry typu hermelín, camembert, niva apod. Jednak jsou velmi tučné, což pro změnu může vést k nárůstu hmotnosti, která je po padesátce poměrně dost obvyklá. Konzumace velkého množství tuku není vhodné ani s ohledem na případná chronická onemocnění srdce a cév, nemluvě o diabetu 2. typu.

Dalším faktorem jsou právě ony plísně, pro které jsou tyto sýry tak vyhledávané. Mohou totiž způsobovat různá zánětlivá onemocnění a nejsou vhodné pro celiaky, všechny, kteří trpí intolerancí na laktózu nebo u nich bylo diagnostikováno jaterní onemocnění.

Bez bílkovin to nepůjde

Pokud nebudete mít dostatek bílkovin, vaše tělo začne odbourávat svalovou hmotu a začnou vám řídnout kosti. Podle některých studií organismus ženy ve vyšším věku neumí vyžívat bílkoviny tak snadno jako tělo mladších žen, proto jejich tělo potřebuje bílkovin více.

Právě strava s vysokým obsahem bílkovin vás ochrání před ztrátou svalů, které jsou nezbytné při všem, co děláte. Ať už je to obyčejné vstaní ze židle, navléknutí ponožek nebo práce na zahradě.

Bez bílkovin se neobejdete ani při hubnutí. Jde totiž o to, že dokážou zasytit na delší dobu, takže nás za hodinu po snídani netrápí další hlad a rovněž nehoní mlsná.

V kombinaci s pohybem nám proto bílkoviny pomáhají nejenom udržovat svalovou hmotu, ale také se dostat do správné kondice.

zdroj: dairynutrition.ca, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.livestrong.com