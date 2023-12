Statistiky upozorňují, že každý pátý český muž trpí obezitou. Mezi hlavní důvody patří nedostatek pohybu, stres, spánkový deficit a alkohol. Patříte-li i vy mezi ty, kteří nedohlédnou na špičky svých bot, zkuste do svého jídelníčku zařadit superpotravinu – ovesné mléko.

Jak ukazují průzkumy Českého statistického úřadu, celkem 21 % mužů a 18 % žen bylo na začátku roku 2023 obézních. Mírnou otylostí trpělo 49 % Čechů a 36 % Češek. Nejčastěji se vyskytovala u osob nad padesát let. Nadváha však není pouze otázkou estetiky, je jedním z nejrizikovějších faktorů rozvoje vysokého krevního tlaku, anginy pectoris, srdečního infarktu a mozkové příhody.

Zdravá váha je proto považována za jednu z klíčových prevencí před propuknutím civilizačních chorob. K jejímu dosažení pomáhá především fyzický pohyb a vyvážený jídelníček bohatý na vitamíny a minerály. Tyto látky tělo využívá při obnově buněk a podpoře imunitního systému. Pyšní se jimi také jedna z běžných potravin – oves.

Ovesné mléko

Vločky ale nemusíte konzumovat pouze v podobě snídaňových kaší, které mají v oblibě spíše slečny a dámy. Připravit se z nich dá také tzv. mléko. To je mnohem méně tučné, než obyčejné kravské, má také méně kalorií a je přirozeně bezlepkové a bezořechové. Je tedy vhodné nejen pro hubnutí, ale také pro jedince s alergiemi nebo intolerancemi.

Jedna sklenička ovesného mléka obsahuje 15 gramů sacharidů, 2,5 gramů tuku, 2 gramy vlákniny a 4 gramy bílkovin. Stejná porce navíc zahrnuje 35 % doporučené denní dávky vápníku a 25 % doporučené denní dávky vitamínu D.

Bylo prokázáno, že tato superpotravina má mít pozitivní vliv na hladinu tzv. špatného LDL cholesterolu. Může za to molekula beta-glukan, která se přirozeně vyskytuje v celém zrnu. Regulovat cholesterol umí také rozpustná vláknina v něm obsažená. Studie sledující 1114 mužů a žen prokázala, že tento polysacharid dokáže snížit množství břišního tuku o 3,7 % procent.

Lahodný nápoj na hubnutí

Ovesné mléko je tedy jak náhražkou obyčejného živočišného, tak zdravým a lahodným nápojem, pomocí něhož se můžete zbavit „pivního pupku". Důležité však je, aby neobsahovalo přidaný cukr. Nejlepší proto je, když si jej připravíte doma. Jak na to?

Potřebovat budete hrnek ovesných vloček, vodu a jemné sítko. Obilovinu nasypejte do misky a zalijte vodou. Směs nechte odstát nejlépe přes noc a ráno ji rozmixujte. Pokud je kaše hustá, zřeďte ji. Poté ji sceďte přes cedník nebo pláténko. Mléko si můžete přidat do kávy, vyrobit si z něj ovocné smoothie nebo do něj přidat špetku skořice, kurkumy a jemně osladit medem. Pokud ho nevypijete, uchovávejte ho v lednici.

