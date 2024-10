Externí autor 7. 10. 2024 clock 4 minuty

Zvláštní pocit, když víte, že slovo znáte, ale ne a ne si na něj vzpomenout. Jev známý jako „na jazyku“ zažil snad každý. S přibývajícím věkem se stává častějším, ale může jít jen o běžnou součást stárnutí. Vědci totiž tvrdí, že mnohem důležitější je něco úplně jiného.

Nová studie z Torontské univerzity naznačuje, že klíčovým ukazatelem kognitivního zdraví může být spíše rychlost řeči než samotné hledání slov. Výzkumníci totiž objevili souvislost mezi tempem běžné mluvy a celkovým zpomalením kognitivních procesů, což by mohlo pomoci včas odhalit riziko demence.

Okno do mozku

„Naše zjištění ukazují, že není důležité jen to, co říkáme, ale i jak rychle to říkáme,“ uvádí na pravou míru vedoucí výzkumu doktorka Vanessa Taler. „Tempo řeči může být citlivým ukazatelem celkového kognitivního zpomalení, které předchází vážnějším symptomům.“

Studie zahrnovala 125 zdravých dospělých ve věku 18 až 90 let. Účastníci měli za úkol podrobně popsat scénu, přičemž jejich projev byl následně analyzován pomocí umělé inteligence. Software rozlišoval různé charakteristiky řeči, včetně rychlosti mluvení, délky pauz mezi slovy a pestrosti použité slovní zásoby.

Kromě toho účastníci absolvovali sadu testů měřících koncentraci, rychlost myšlení a schopnost plánovat a provádět úkoly. Výsledky ukázaly, že s věkem související pokles těchto schopností úzce souvisel právě s tempem běžné řeči.

Inovativní metody výzkumu

Studie využila inovativní metodu nazvanou „picture-word interference task“ (úloha obrazovo-slovního ovlivňování). Tato důmyslná úloha byla navržena tak, aby oddělila dva kroky pojmenování objektu: nalezení správného slova a instruování úst, jak ho vyslovit. „Během úkolu byly účastníkům ukázány obrázky každodenních předmětů, například koštěte, zatímco jim byla přehrávána zvuková nahrávka slova, které buď souviselo významem, jako 'mop' - což ztěžuje vymyšlení názvu obrázku - nebo znělo podobně, jako 'rozštěp' - což může usnadnit vyslovení,“ popisuje spoluautorka studie Emily Wilson.

Zajímavé je, že studie zjistila souvislost mezi přirozenou rychlostí řeči seniorů a jejich pohotovostí při pojmenování obrázků. To naznačuje, že za změnami může stát spíše obecné zpomalení zpracování informací než problém s vybavováním slov z paměti. „Takže si jen dejte dostatek času a na slovo, které máte „na jazyku“ si vždy vzpomenete,“ tvrdí vědci.

Včasná diagnostika

Výzkumníci věří, že jejich zjištění by mohla vést k vývoji neinvazivních a cenově dostupných metod pro včasnou detekci kognitivního úpadku. „Představte si, že by praktický lékař mohl během běžné kontroly jednoduše nahrát krátký rozhovor s pacientem a pomocí umělé inteligence analyzovat jeho řečové vzorce. Mohlo by to být nesmírně cenné pro včasnou diagnózu například demence. Mohlo by to významně zlepšit kvalitu života pacientů a jejich rodin,“ sdílí své nadšení výzkumníci. A vysvětlují, kde vzali inspiraci: „Naše práce navazuje na dřívější studie, které si všimly jemných změn v mluveném a psaném projevu veřejně známých osobností, jako byli Ronald Reagan nebo Iris Murdochová, v letech před jejich diagnózou demence.“

Brzy v každé domácnosti

Studie otevírá dveře dalšímu výzkumu v oblasti kognitivního stárnutí a demence, vědci už uvažují u nad aplikací do mobilního telefonu či hodinek, která by umožnila základní testování bez účasti lékařů. „Představte si aplikaci, která by mohla analyzovat vaše každodenní konverzace a upozornit vás na případné změny v řečových vzorcích,“ navrhuje Dr. Taler. „Samozřejmě by to muselo být provedeno s maximálním ohledem na soukromí a etiku, podobně jako ostatní zdravotní aplikace, ale potenciál je obrovský.“

Zdroje: www.sciencealert.com, www.reaganlibrary.gov, www.ucl.ac.uk