Vědci našli 800 let starý předmět vypadající jako mobilní telefon. Podívejte se

800 let starý mobil byl údajně nalezen v Rakousku.

Nedávno jsme psali o tom, že některé staroegyptské hieroglyfy připomínají moderní vynálezy našeho věku. A hieroglyfy nejsou jediné. Jak se ukázalo, takových předmětů, které v mnohé doslova předběhly svou dobu, a to klidně i o několik tisíciletí, je více. Patří k nim i 800 let starý „mobilní telefon“.

Archeologové v Rakousku údajně vykopali 800 let starý předmět, který vypadá navlas stejně, jako dnešní mobilní telefon. Na internetu se dokonce objevily i videoklipy s bizarním nálezem, který by mohl s trochou fantazie i dokázat cestování v čase. Jak jinak by byla možná za neuvěřitelná podobnost?

Ač se zprvu zdálo, že zařízení tolik podobné mobilnímu telefonu by mohlo být skutečným převratným nálezem, nevytvořil jej nikdo s pokročilými znalostmi budoucnosti.

Na video o tomto nálezu se podívejte zde:

Cestování a dorozumívání časem?

Starý „mobil“ není samozřejmě funkční. Je hliněný, ale je skutečně věrnou, ač z hlíny vyrobenou, kopií mobilního telefonu se sumerským stylem psaní známým jako klínové písmo na klávesách. Ukázalo se, že starý mobil je datován zhruba do 13. století před naším letopočtem, což je doba, kdy klínové písmo již několik tisíc let existovalo. Sumerské písmo, klínopis, byl jedním z prvních systémů písma, vyvinutý v Mezopotámii kolem roku 3 500 až 3 000 př. n. l. Tento typ písma se vyskytuje dodnes v Íránu nebo Iráku, jež byly dříve starověkou Mezopotámií.

Telefon má stejný tvar, a dokonce i na každé z kláves jsou znaky, které vypadají jako dnešní písmena. Ač tabulky s klínovým písmem bývají občas archeology nalezeny – odhaduje se dokonce, že jich byly vykopány již neskutečné dva miliony – trvalo až do 19. století, než bylo klínové písmo rozluštěno. Nemělo by být proto těžké zjistit, zdali nápisy na klávesách starého mobilu skutečně odpovídají písmenům.

Senzace se nekoná – jde o podvrh

Místo potvrzení neuvěřitelného nálezu ale nakonec bylo prokázáno, že se nejedná o starověký prostředek mezičasové komunikace, ale o důmyslný podvrh. K tomuto odhalení vedla i skutečně velmi nápadná podobnost s mobilem, včetně podobnosti se sluchátkem telefonu.

Dodnes není jasné, odkud se objevilo tvrzení, že telefon je starý 800 let. Klínopis se přestal používat na většina světa zhruba v 7. a 6. století př. n. l. a zhruba v 5. století n. l. se přestal používat téměř úplně s výjimkou učenců. Rozhodně se nemohl dostat na klávesy mobilních telefonů, i kdyby existovala civilizace, která měla schopnost je vyrobit.

Ani konspirátoři tentokrát nevěřili

Jak uvedl web tothedeathmedia.com, podle zpráv objevili vědci při archeologických vykopávkách u rakouském Salcburku záhadný artefakt ze 13. století s klínovým písmem, který nápadně připomíná mobilní telefon. „Co takové zařízení s klínovým písmem dělá v Rakousku, nikdo nedokáže plně pochopit ani vysvětlit. A informace o tomto "senzačním" objevu jsou bohužel omezené.“ Ani konspirátoři nejsou v této fázi přesvědčeni, že jde o skutečnost, a slovy Scotta C Waringa, známého ufologa, dodávají: "Nedokážeme vysvětlit, co to je, zda je to skutečné, nebo ne, ale upoutalo to naši pozornost a rádi bychom se o tom dozvěděli více.“

V té době si ještě Waring myslel, že starý mobil skutečně mohl vytvořit někdo, kdo měl již tehdy neobvyklé znalosti o budoucích technologiích. Ufologové se dokonce předháněli v tom, že mají konečně důkaz, že mimozemšťané navštěvují starověké civilizace na Zemi a přinášejí primitivnějším bytostem vyspělou technologii.

Proč jde o podvrh?

Nález ale nebyl ani dostatečně zdokumentován, ani podroben žádné skutečné analýze. Na záběrech byla pouze vidět ruka v bílé rukavici, která držela v detailu hliněný vyřezávaný předmět. Většina odborníků, včetně konspirátorů, však byla k prezentaci skeptická.

Oháněli se především dvěma nesrovnalostmi:

První z nich je objevení klínopisu na území Rakouska. Mezi touto evropskou zemí a Mezopotámií je totiž skutečně velká vzdálenost a je jen málo pravděpodobné, že by se předmět dostal tak daleko. A druhým je potom skutečně až moc velká podobnost s dnešním mobilem. Sice to není iPhone, ale spíše Nokia, ale i tak se jedná o moderní přístroj.

Obrázek s nejasným původem koluje po internetu přibližně od roku 2012 - a zdá se, že nikdy nebyl spojen s žádným oficiálním zdrojem. Telefon nepochází ze starověké civilizace a asi ani nebyl nalezen v Rakousku, ale spíše vytvořen ve Photoshopu a inspiroval se stejnými starými telefony, kterým se velmi podobá.

Mnozí si dokonce myslí, že nález telefonu v Rakousku naznačuje nějaké větší spiknutí.

Takže, senzace se nekoná. A komunikace napříč staletími i vesmírnými vzdálenostmi zůstává stále nedořešena a řadí se spíše do světa fantazie.

