Mužské módní trendy 80. let: Který ze směšných výstřelků jste nosili i vy?

Zlatá 80. léta dnes mnozí popisují takto: skvělá hudba, hrozná móda. Ale před těmi třiceti lety bylo všechno cool. Ať už jste se od hlavy k patě oblékli do džínovin nebo si nechali narůst krysí ocásek, bylo to trendy a holky po vás šílely. Nostalgie je to hezká, v dnešní moderní době byste s takovým stylem pohořeli.

Tehdy jste obchoďáky mohli spočítat na prstech jedné ruky a na všechno to fajnšmekrové oblečení jste museli do tuzexu. K nám se bohužel dostaly jen levné napodobeniny, pravé džíny od Levise mohl mít jen někdo, kdo věděl, kde hledat, měl peníze a známé v cizině. Průměrný český chlapík se musel spokojit s tesilkami a manšestráky. A i když tím pádem nespadal do onoho amerického snu, vytvořil si vlastní, český sen.



Naštěstí na stylové a moderní účesy jste nemusel čekat frontu v tuzexu a výběr byl mnohonásobně větší. Klasický mullet, u nás známý jako "deka", "na kamioňáka" nebo "na Jágra" dominoval ulicemi, hlavně díky posledně jmenovanému, ale i krysí ocásek, patka či účes ve stylu máničky byly velice moderní. Nemálo chlapů byste z dálky považovali za ženské.



#galerie|3951612#



Vliv na módu 80. let měly hlavně filmy. Všichni chlapci toužili vypadat jako Patrick Swayze z Hříšného tance, aby tak ulovili svou Jennifer Beals z Flashdance. A kdo nečučel na filmy, vysedával doma u sportovních pořadů a čerpal inspiraci právě tam. Stejně jako dnes, i tehdy nebylo zvláštní procházet se po městě v teplákovce, slečny se za třicet let také nezměnily a doteď chodí na nákupy nebo na pokec s kamarádkami v barevných leginách a tílku z lekce jógy.



Jaké hvězdy udávaly styl v 80. letech v Československu, to vám připomeneme v galerii.