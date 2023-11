Snad žádné jiné desetiletí nepřineslo v módních trendech takovou změnu a volnost jako 80. léta. Ty byly výrazné, barevné, nezapomenutelné. Něco by si dnes sotva muž oblékl, pokud by zrovna nechtěl vyniknout na nějaké retro party, na druhou stranu některé výstřelky se nevytratily a jsou stále „in“.

Na rozdíl do té doby poměrně uniformní módy, nová vlna 80. let přinesla mužům (a nejen jim) pestré barvy, nové vzory, metalické, polyesterové a velurové materiály a styly à la umělecká nebo sportovní celebrita, ale i možnost vyjádřit svou osobitost. I naše „hvězdy“ držely krok se západní módou. Pozadu nezůstávali ani „obyčejní“ muži, ač dostat se k některým módním hitům jim dalo podstatně více práce než západním vrstevníkům. A něco si u nás nemohli „dovolit“ kvůli době, protože by až moc vyčnívali z řady.

close info Shutterstock zoom_in Slušivá šusťákovka v neonových barvách

Takže co tehdy frčelo?

Od hlavy…

Je-li něco, co výrazně charakterizuje pánskou módu 80. let, pak to jsou účesy. Jedním z nich byl, z dnešního pohledu možná směšný tzv. mullet – vpředu byznys, vzadu party. Krátké vlasy kolem uší a na hlavě, vzadu dlouhé. Nosili ho populární hvězdy, sportovci. U nás ho „proslavil“ Jaroslav Jágr. Kdo tenkrát nechtěl být ostříhaný „na Jágra?“ Dalším hitem byly neuvěřitelně objemné účesy, prostě lví hříva, nebo vlasy vyčesané do výšky, což vyžadovalo tupírování, laky, trvalou. Také jste se, pánové, tehdy tupíroval? Módní byly i patky (vzpomeňme na Rudolfa Hrušínského nejml. v Discopříběhu), a pak také melíry.

Zdroj: Youtube

Pokud jde o obličej, do pánské módy se dostala náušnice v jednom uchu, a cestu si začal razit piercing.

close info Youtube zoom_in Jedna pěkná lví hříva

Barvy, vzory – ať jste vidět

V 80. letech měl zelenou „neon“. Byl prostě všude a v módě se uplatnil především v šusťákových soupravách. A nenechte se mýlit, nebyly hitem jen ve sportu. Vyrazit si v křiklavé „šusťákovce“ bylo prostě trendy. Dnes v byste v ní byli „cool“ snad jen na retro večírku. Výrazné barvy byly hitem i v tehdy nesmírně módních „havajských“ košilích, a tak i drsňáci nosili třeba „něžně“ růžové košile s květinovými vzory. Také jste si v takové vyrazili? Nebyly to však jen květiny, frčely i jinak potištěné, a i „volné“ košile. Populární byly i geometrické vzory (u nás je třeba nosilo duo Kotvald & Hložek).

close info Shutterstock zoom_in Tak kterou si vyberete, pánové?

Jak již bylo naznačeno, v té době se dostaly do módy i dnes populární „oversize“. Nic proti tomu, ale tehdejší výstřelek módy – „pytlové“ svetry s podivnými cikcak vzory hýřily barvami. Dnes by získaly tak nanejvýš cenu v soutěži o nejošklivější svetr. Nicméně kromě nich přišly do módy mikiny – objemné či s kapucemi, prostě styl inspirovaný sportem. Hitem se staly teplákové soupravy i oděvy v teplákovém stylu, sportovní čelenky, pletené návleky a „kousky“ inspirované atletikou, hlavně šortky.

Na deset top z 80. let se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Nestárnoucí…

Denim neboli džínovina je nestárnoucí. V 80. letech frčela hlavně „plísňová“. Pokud jde o střih kalhot, naprosto in byly ohrnuté nohavice, aby vynikly ponožky, nebo naopak chodila v botách bez ponožek. A pokud nosíte „roztrhané džíny“, pak vězte, že se oblékáte ve stylu osmdesátek. Kromě džínsových kalhot byly v tomto materiálu v oblibě vesty a bundičky. V šatníku muže, který chtěl jít s dobou nesměla chybět kožená bunda. Vojenský bomber styl byl už známý, ale proslavil ho Tom Cruise v Top Gunu. Velmi módní byla tílka, začala se nosit trika s logy, slogany či obrázky populárních kapel. A jak víme, ta se nevytratila. Pokud jde o formální styl, obleky byly uvolněné, pastelových barev, nosila se rozepnutá saka a košilové rozhalenky, pulovry do véčka, široké vycpávky ramen a spíš úzké kravaty.

A ještě jeden pohled do osmdesátek:

Zdroj: Youtube

… po paty

V 80. letech přišly do módy „kecky“, a to především kotníkové. I ty přetrvávají, v různých stylech žijí jako běžná obuv ve sportovním stylu dodnes, stejně jako tehdy oblíbené kovbojské boty. Muži, tedy ti, co chtěli jít s módou tenkrát nosili výrazné „šperky“ – mohutné řetězy, prsteny, doplňky a naducané ledvinky křiklavých barev či pánské kabelky. Zcela nepostradatelným doplňkem byly sluneční brýle, především „zrcadlovky“. Některé trendy 80. let jsou staromódní a můžou nám připadat směšné, jiné stále prolínají i do „fashion style“ 21. století.

