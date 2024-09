Externí autor 25. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

S věkem se nám zkrátka mění postava, to je zcela normální. I když žijeme zdravě, můžeme mít najednou o něco výraznější bříško. Co s tím dělat a jak si vypomoci vhodným oblečením?

Šaty dělají člověka

Je důležité sledovat, co nám doopravdy sluší. Můžeme si pomoci správnými kousky šatstva, ty dokáží hotové zázraky. Zvýrazní naše přednosti a zakryjí nedostatky.

Mnoho z nás má tzv. „jablíčkovou“ postavu. Její výhodou jsou štíhlé nohy, nevýhodou je viditelné bříško a mohutnější tělo. Pro tento typ jsou nejvhodnější volné, vzdušné a splývavé modely. Vůbec nemusí být zahalující od hlavy až k patě, kratší sukně je vítaná. Klidně ukažte nožky, vždyť jsou krásné.

Důležité je vybrat si správný materiál. Lehká látka bude sympaticky povívat a vlnit se kolem těla.

Když potřebujete obléknout kalhoty, hodí se rovný střih nohavic. Zvolte si úzké, těsné, dobře padnoucí a k nim navrch něco naducanějšího, volnějšího, s větším objemem, co přehodíte přes bříško. Dobrá alternativa je také střih s vyšším pasem.

Potřebujete, aby top byl zároveň vizuálně decentní, bez příliš divokých, velkých, do očí bijících vzorů nebo průrazných barev. Musí vám sedět a působit nenuceně.

První, co nás napadne jsou oversized mikiny či svetry, nebojte se jich. Pod nimi můžeme mít volnou, lehce nedbalou, košili nebo blůzku. Přes to všechno se dá přehodit kardigan, skvělý kousek do prakticky každého šatníku.

Zázraky dokáže i správně zvolené spodní prádlo. Kalhotky s vysokým pasem, stahovací, případně body, vám hodně pomůžou. Zpevní a vytvarují postavu a pomohou tak vytvořit žádoucí dojem.

Celebrity, které září

Slavné české ženy v kategorii padesát plus se rozhodně umějí obléknout. Podívejte se například na populární herečku Janu Paulovou.

Vždycky je dokonale upravená, vždycky šik, nic neponechává náhodě. Pečuje o svou pleť, dbá o své vlasy a sleduje poslední trendy, kterým přizpůsobuje svůj šatník.

Nijak se netají s tím, že dá na radu své dcery Anežky. Ta vystudovala módu ve Francii a má velmi dobré oko na to, co je a není slušivé.

Další, kdo si zajímavě poradil s odíváním, je bývalá první dáma Dagmar Havlová. Je trochu výstřednější, ale obvykle tam, kde si to může dovolit. Z materiálů si často vybírá hedvábí nebo kožešinu a kašmír. Její styl je spíš směrem vintage a glamour, ráda oslňuje.

Herečka Jana Švandová volí klasicky elegantní look na úrovni. Oblečení má rafinovaně a pečlivě sladěné. Přitom její silnou stránkou jsou především doplňky. Jejich vhodnou volbou zdůrazňuje svoje přednosti a přidává svému vzhledu zajímavé prvky.

Neváhejte se inspirovat a podívat, jak si ladí šatník slavné dámy, které vědí, jak si poradit se všemi módními nástrahami a strastmi. Budete se pak samy cítit lépe, pohodlněji a sebevědoměji.

