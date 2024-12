Externí autor 7. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Pro mnoho žen je móda důležitá – představuje oblíbené hobby, způsob sebevyjádření nebo obojí. To, že je nám přes padesát neznamená, že bychom měly rezignovat na módu a na to, co nám sluší. Není od věci věnovat svému šatníku naopak zvýšenou pozornost.

Nevěřte všemu, co vidíte

Nevěřte všemu, co vidíte, zejména v obchodech či reklamách. To, že je některý druh oblečení všude kolem vidět, neznamená, že je univerzálně slušivý. Také to neznamená, že některé kombinace nevypadají objektivně vzato lacině a nevkusně.

Hledejte své vlastní způsoby, jak být šik a působit mladě. Dbejte o sebe, ostatně o vás jde především. Nemusíte nutně nosit to, co „mají přece všichni“, zejména pokud vám to dobře nepadne, necítíte se pohodlně a sebevědomě.

Čeho se vyvarovat

Populární vloggerka Beth Djalali radí ve své sérii videí především ženám přes padesát, co nosit a jaké využívat tipy a triky.

Skinny

Těsné přiléhavé džíny, tzv. skinny, jsou jedním z kousků, které je dobrý nápad vyřadit z šatníku, pokud překročíte padesátku. Jsou nejen neslušivé, ale také nepraktické a nepohodlné.

Crop top

Další takový případ je crop top, nebo zkrácený vršek, často ustřižený či vázaný na cípy pod prsy a odhalující bříško. Je zbytečně nelichotivý a působí lacině.

Jehlové podpatky

Existují mnohem lepší boty než „jehly“. Jehlové podpatky jsou nezdravé pro nohu a namáhají klouby. Je snadné nahradit je nižšími podpatky nebo šik botami bez podpatků.

Masivní kabelky

Obzvlášť nevhodné jsou velké kabelky, na nichž je velké výrazné logo. Jsou nemoderní a nesofistikované. Například Francouzky je prakticky nenosí.

Minisukně

Není potřeba se pouštět do extrémně krátkých sukní. Nemusíme se sice spoléhat pouze na sukně ke kotníkům, ale délka přinejmenším ke kolenům je žádoucí.

Těsné topy

Velmi přiléhavé elastické blůzy, které prakticky obkreslí tělo, je dobrý nápad zahodit. Vyplatí se vsadit na volnější pohodlnější modely.

Hodně nízké bokovky

Kalhoty, které jen tak tak drží na bocích, mají několik nepříjemných vlastností. Od zbytečného rizika nachladnutí ledvin, až po fakt, že když se skloníme slezou nám až hluboko pod pas.

Extra krátké šortky

Naším cílem je uhlazený sofistikovaný look a tomu výrazně krátké šortky neprospívají. Už vůbec ne zdánlivě „moderní“ kusy, které vypadají, že mají nohavice divoce roztřepené a často lehce nakřivo ustřižené tak, jako by jejich nositelka neměla peníze na pár centimetrů látky.

Masivní šperky

Masivním šperkům se hodí se vyhnout a vybrat si raději něco střídmého a klasického, abychom podtrhly svou přirozenou eleganci. Případně vsaďte na jeden výraznější kus, ať už jsou to náušnice, náramek nebo náhrdelník.

Neonové barvy

Celkem cokoliv začne vypadat lacině, pokud je to v neonových UV barvách, nejlépe ještě s divokým vzorem. Teenagerka to ještě unosí, protože vymetá výprodeje a experimentuje. Oproti tomu zralá žena ví, co jí sluší a umí si sestavit šatník tak, aby pro ni samotnou byl nejvhodnější.

