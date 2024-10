Externí autor 15. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Některé trendy jsou nesmrtelné a mají sklon se vracet. Podívejte se, který kousek oblečení bude letos na podzim hrát prim.

Věčná inspirace

Módní prvky z devadesátek, které se opět dostaly na výsluní, nejsou ničím vzácným. O co ovšem jde tentokrát? Plisované sukně se často nosily spíše delší, ale ta, která slaví nečekaný comeback nyní, je krátká skládaná mini.

Harmonicky souzní se začátkem školního roku a dobře zapadá do preppy stylu. Ten je inspirovaný stylem oblékání americké a britské mládeže z vyšších společenských vrstev, která chodila do přípravných škol před studiem na univerzitě.

Preppy styl má střídmé hladké linie, zakládá si na dobře padnoucím oblečení, které se vyznačuje prvky školních uniforem, případně náznaky námořnického střihu. Barevná paleta připomíná podzimní listí, případně odstíny moře. Do značné míry je to look, který odolává zubu času a je populární neustále.

Tmavá skládaná krátká sukně je přesně to, co potřebujete, abyste si přisvojily tu správnou nestárnoucí, klasickou eleganci.

Stejně jako v preppy stylu může fungovat i pro tenniscore styl, který je letošním velkým hitem. Jeho popularita se velmi rozjela už v létě a teď se přelévá z léta do podzimu. Jak už název napovídá, jde o odívání inspirované oblečením na tenisovém kurtu (podobně jako například móda golfcore kopíruje oděv na golf).

Záleží na vás, čím sukni doplníte. Podle toho budete inklinovat k některému z následujících stylů.

Nedbale elegantní

Pohodlný a přitom uhlazený look získáte, když si k sukni vezmete černé silonky a lakovky Mary Jane s páskem a kulatou špičkou. Pokud je chladněji, zkuste kozačky ke koleni, v nichž budete zároveň v teple a pohodlí a zároveň sexy.

Navrch oblékněte elegantní přiléhavý rolák a přes něj trenčkot. Můžete si také dovolit výraznější šperky jednoduchého designu, které celý dojem ještě zvýrazní.

Půvabná školačka

Když si ke krátké sukni vezmete bílé podkolenky, dokonale podtrhnete svou mladistvou, dívčí energii. Na nohy nejlépe mokasíny, případně trendy tenisky s nízkou podrážkou.

Košile s límečkem a dobře padnoucí vypasované sako jsou vysoce preppy a dodávají dojem cílevědomosti a zároveň celého života před sebou.

Jestliže chcete školní vibe ještě posílit, přidejte kravatu nebo pletenou vestu.

Láska z tenisového kurtu

Pokud chcete dosáhnout sportovního stylu, tenisky a podkolenky vám poslouží velmi dobře. K nim to ale bude chtít polokošili – a pokud je chladno, tak mikinu. V tomto případě si můžete dovolit i oversized.

Dejte pozor, ať na oblečení nemáte příliš mnoho log a značek, to rozbíjí celkový dojem a u sportovních kousků to občas hrozí.

Každopádně si vyberte svůj styl, co sedí vám a vašemu sebevědomí. A vzhůru vstříc letošnímu podzimu a jeho kráse.

Zdroje: www.marianne.cz, meetyourwardrobe.com, www.svetzeny.cz